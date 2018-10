Több ezer ingyenes hely lesz az új Corvinuson is

2030-ra az új Corvinus a gazdaság- és társadalomtudományi területen Közép-Európa vezető intézményeként a világ legjobb 200, Európa legjobb 100 egyeteme közé kerüljön.

A legfontosabb változás, hogy az állami férőhelyek helyett új ingyenes képzési formát vezet be a Corvinus, Corvinus Ösztöndíjprogram néven. Úgy tudjuk, hogy az ösztöndíjas helyek számának nagyságrendje a jelenlegi államilag finanszírozott helyekével megegyező lesz, vagyis több ezer ingyenes képzési helyet biztosít majd az új ösztöndíj.

Zajlik az élet a Corvinus Egyetemnél, októbertől az Innovációs és Technológiai Minisztérium a fenntartó, majd 2019. július elsejétől a bejelentések szerint egy állami alapítású alapítvány veszi át a működtetést, így közfenntartású egyetem lesz. A fenntartóváltás célja, hogy hosszú távon biztosítva legyen az intézmény fenntarthatósága, ehhez részvényvagyont is az alapítvány rendelkezésére bocsát az állam. A kormány érvelése szerint az új modellnek köszönhetően az intézmény rugalmasabb feltételek mellett működhet együtt a vállalatokkal, ösztönzőbb foglalkoztatási lehetőségek valósulhatnak meg és rugalmasabban férhet hozzá az erőforrásokhoz. Mindezt anak érdekében, hogyAz egyetem vezetése október 4-én egy összmunkatársi eseményen mutatta be a terveket - erősítették meg forrásaink. Erről szivárogtak ki információk péntek reggel, a lapunkhoz eljutott adatok azonban árnyalják ezt a képet.Ezen keresztül fogja biztosítani az egyetem kiválósági és rászorultsági alapon a térítésmentes egyetemi képzést az egyetemet fenntartó alapítvány vagyonának hozamaiból. Információink szerint ennek bevezetése 2020-tól felmenő rendszerben történik, vagyis a jelenlegi hallgatókat és a 2019-ben jelentkezőket semmilyen formában nem érinti ez a változás.A másik lényeges stratégiai irány, hogy nagyobb fókusz kerül a mesterképzésekre, ezzel összhangban a hallgatói összetétel is átalakul, a tervek szerint emelkedik a külföldi hallgatók aránya: a külföldi hallgatók 18%-os jelenlegi aránya felmenne 44%-ra. A nemzetköziesedés abban is lecsapódik, hogy egyre több nemzetközileg elismert kutatót tervez alkalmazni az egyetem, a cél, hogy 2030-ra a külföldi oktató-kutató állomány aránya elérje a 30%-ot.Információink szerint az eseményen nem hangzott el a Corvinus saját, térítéses alap- és mesterképzésének díja. A kiszivárgott 4 milliós szemeszterenkénti díj egy speciális program esetében lesz érvényes.Azt is megtudtuk, hogy az átalakulás levezénylése egy projektszervezet feladata, melyben az egyetem oktatói és kutatói fogják meghatározni az egyetem oktatással, kutatással, szervezeti, humánpolitikai és gazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos alapvető kérdéseit, ezzel érvényesül az egyetemi autonómia alapelve.