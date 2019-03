Totális félreértés: hatalmas pofára esés lehet az óraátállítás Magyarország számára

Az óraátállítás eltörlése körüli általános ujjongás mellett alig hallani azokat a hangokat, amelyek a hátrányokra hívják fel a figyelmet. A tények: Európa túl széles ahhoz, hogy egyetlen egységes időzónával mindenki a napi ritmusának megfelelő időszámítást kapjon. Hajnali napsütés és korai délutáni naplemente. Sötétben munkába indulás és éjszakai világosság. Ezeket mindenki ismeri. Kevésszer rögzítjük azonban, hogy az óraállítás éppen ezt a problémát enyhíti: tulajdonképpen az aktívan töltött órákat rátoljuk a napsütéses időszakra.Ha a széles időzónánknak ezt a korrekciós elemét eltöröljük, akkor két dolog történhet. (1) Még extrémebb napkelte és napnyugta időpontokkal fogunk találkozni. (2) Ezt elkerülendő Európa két nagy időzónára szakad, és nem csupán a kontinens szélein látunk majd üdítő kivételként "CET±1" időzónákat, hanem lesz két nagyjából egyforma időzóna, melynek határa valahol középen szeli majd át az Európai Uniót.Ebben a helyzetben kell tehát majd valamelyik időzónába sorolnunk.A téma nyilván sokkal komplexebb, mint hogy egy rövid írásban fejtegessük.(a magyarok ugyanis a felmérések szerint mindenkinél jobban elutasítják az óraátállítást és a jelek szerint a többség a nyári időszámítás mellett érvel). Állításunk, majd Németország és Franciaország eldönti, hogy mi jó nekik (amihez buzgón asszisztálnak a Benelux-államok, Dánia, Olaszország, Svájc alkalmazkodik, Ausztria meg lobbizik). Magyarország ebben a kérdésben irreleváns. Magyarország azt teheti, hogy kivárja a német-francia egyeztetések végét (amiben rengeteg szempont fog érvényesülni az emberek akaratán kívül, pl. turizmus, ipari lobbi, nemzetközi kapcsolatok), aztán eldönti, milyen időzónát szeretne. Ha a francia-német tengely a jelenlegi nyárit választja, nincs semmi látni való. De mi van, ha a télit?

A jelenlegi időzónánk (részben politikai és történelmi okokból) rendkívül széles. Párizs és Budapest között több mint egy óra van napfelkeltében, a franciaországi Brest és Nyíregyháza között már 1 óra 45 perc. (Brestben még március végén is 7 óra után kel fel a nap). A nagy időzónák a centrumnak alapvetően jók, a perifériáknak meg kompromisszumokkal járnak. (Portugália megpróbálta a kontinentális európai időzónát, nem jött be neki.) Nem véletlen, hogy mi is azt érezzük, a nyári időszámítás a jó. Ugyanakkor az üzleti környezet, a történelem és a jóérzés Nyugat-Európához köt minket.

Nyugat-Európa történelmi lehetőség előtt áll, eldöntheti, hogy milyen időzónában szeretne élni a következő évtizedekben. Szerintünk a saját szempontjukból jó és felelős döntést fognak hozni. Természetesen mondhatnánk, hogy ennek összeurópai döntésnek kell lennie, de az európai lakosság és gazdaság jelentős része a Párizs- München közötti sávban koncentrálódik. Bár a döntésben fontos, hogy az emberek mit akarnak, de legalább ilyen fontos a gazdasági lobbi, amelynek a szava a gazdasági lassulás tükrében felértékelődhet. Megítélésünk szerint nagyon könnyen elképzelhető (nem ismerve teljes mértékben a nyugat-európai preferenciákat), hogy Nyugat-Európa a jelenlegi téli időzónát fogja választani. És akkor fájdalmas döntés elé fogunk nézni, és csak rossz megoldások lesznek (téli időszámítás vagy a román időzóna).