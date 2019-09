Tovább nő az amerikai foglalkoztatottság

Az augusztusi mezőgazdaságon kívüli. Ez a júliusi 159.000-es és a júniusi 178.00-es bővülés után visszaesésnek értelmezhető, de a gazdaság még mindig tovább bővül. A munkanélküliségi ráta továbbra is 3,7%-on áll változatlanul.A munkaerő részvételi aránya júliusi 63%-ról, továbbá az átlagos órabér 0,4%-kal nőtt az előző hónaphoz képest.Az amerikai gazdaság tovább bővül, és ugyan egy gyenge feldolgozó ipari jelentést követően a fogyasztási jelentés után a foglalkoztatottsági adatok is pozitív képet festenek. Ennek ellenére ez a jelentés nem hordoz magában teljesen új infókat a makrogazdaság számára: a gazdaság továbbra is növekedő tendencián van, viszont tapasztalható egy fokozatos lassulás. E adatok tudatában a Fed nem került közelebb a makrogazdasági folyamatok tisztább értelmezéséhez, hogy az esetleges kamatvágást jobban alá tudják támasztani adatokkal.