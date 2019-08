Trump háborúba küldi a Fedet

Kína csaknem történelmi mélypontra küldte a valutája árfolyamát - írta a Twitteren Donald Trump amerikai elnök, aki szerint a lépésüket úgy nevezik, hogy valutamanipuláció. "Hallod ezt, Federal Reserve?" - üzent az amerikai jegybanknak, hogy tegyen hasonló lépéseket.A kínai jegybak mai döntése értelmében (a naponta meghatározott fixing értelmében) a jüan jelentős gyengülést tudott elszenvedni a hétfői kereskedésben, és 11 éves mélypontra zuhant a dollárral szemben.Kína központi bankja azzal indokolta a jüan esését, hogy ez volt az első válasz Donald Trump "egyoldalú intézkedéseire". A People Bank of China (PBoC) arra célzott, hogy Trump a múlt héten váratlanul felrúgta a tűzszünetet, és újabb vámokat vetett ki Kínára, amelyek szeptembertől érvényesek. Ez 10%-os büntetővám lesz, amely 300 milliárd dollár értékű kínai árut érint, és eddig nem terhelte azokat vám.Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy egy veszélyes, új front nyílik meg az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborúban azt követően, hogy Kína a devizájának leértékeléséről döntött.Donald Trump már korábban is valutamanipulátornak hívta Kínát (és az eurózónát is), mert szerinte az árfolyam leértékelésen keresztül jutnak versenyképességi előnyökhöz. Ugyanakkor Trump rendszeresen igyekszik beleszólni a Fed kamatpolitikájába, amit elnökként nem tehetne meg (hiszen az amerikai jegybank független intézmény).A Fed egyébként a múlt héten a világgazdasági válság óta először csökkentette a kamatszintet - amely a dollár gyengüléséhez vezetett -, arra hivatkozva, hogy a kereskedelmi háború és a globális bizonytalanságok miatt lassul az amerikai gazdaság és túl alacsony az infláció. Vannak azonban, akik úgy vélik, hogy Trump nyomása is szerepet játszhat a Fed politikájában.