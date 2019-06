Trump legújabb vámján még a republikánus szenátorok is kiakadtak

Egyelőre nem lehet tudni, hogy van-e annyi ellenző szavazat a szenátusban, amennyivel meg lehet akadályozni az intézkedés bevezetését. Ha meg is szavaznak egy ilyen határozatot, az elnök megvétózhatja. Azt írta a Twitteren: oktalanság volna megpróbálniuk megszavazni. A nagy-britanniai látogatáson tartózkodó Trump keddi londoni sajtótájékoztatóján azt mondta: valószínűbbnek tartja, hogy meglépi az intézkedést, mint azt, hogy nem.Közben Washingtonban minden fél - az ellenálló szenátorok és a Fehér Ház tisztségviselőivel az amerikai fővárosban tárgyaló mexikói küldöttség is - abban reménykedett, hogy sikerül olyan megállapodást kötni, amelynek eredményeképpen az elnök eláll a tervétől.A Mexikóval szembeni importvám kérdése az AP amerikai hírügynökség szerint rávilágít arra, hogy milyen alapvető különbség van az elnök és pártja értékszemlélete között. Trump arra használja a vámot, hogy elérje, amit akar - ez esetben rákényszeríteni Mexikót az illegális migrációval szembeni szigorúbb fellépésre -, a republikánusok számára azonban az importvám nem egyéb, mint az amerikaiakat sújtó adó, ezért vehemensen ellenzik, unortodox megoldásnak tartják. Attól félnek, hogy az importvám áremelkedést idéz elő az Egyesült Államokban, ami árt a gazdaságnak, sok amerikai megélhetését veszélybe sodorja, és aláássa a készülő új kanadai-amerikai-mexikói kereskedelmi megállapodást, amely majd a három ország szabadkereskedelmi megállapodásának helyébe lép.A mexikói vezetés is nyugtalan, de optimista afelől, hogy lesz megállapodás.Az importvám az amerikai piacra irányuló teljes mexikói exportra vonatkozóan 5 százalék volna június 10-étől, és havonta 5 százalékponttal nőne, amíg el nem éri a 25 százalékot.