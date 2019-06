Trump megígérte, hogy nem vet ki újabb vámokat kínai termékekre

Történelmi jelentőségű lenne, ha tisztességes kereskedelmi egyezményt tudnánk kötni

A megbeszéléseket az egyenlőség és a kölcsönös tisztelet alapján kezdik újra. Washington ígéretet tett rá, hogy nem vet ki újabb vámokat a kínai termékekre - tette hozzá a Hszinhua.Az értesülést Donald Trump amerikai elnök is megerősítette, és azt mondta: kiválóan sikerült találkozón vett részt Hszi Csin-ping kínai államfővel.- tette hozzá.Hszi eközben azt hangsúlyozta, hogy bármiként alakultak is az amerikai-kínai kapcsolatok az elmúlt negyven évben, egy dolog változatlan maradt: Kína és az Egyesült Államok is hasznot húz az együttműködésből, és veszít a konfrontációval.Kína és az Egyesült Államok viszonya megromlott az elmúlt évben a kettejük között dúló elkeseredett kereskedelmi háború miatt, amely sokat ártott mindkét ország gazdasági növekedésének, és fokozta a világpiac bizonytalanságát. Trump az amerikai-kínai kereskedelmi mérleg egyenlőtlenségeit kifogásolva jelentős vámokat vetett ki a Kínából érkező importcikkek csaknem felére, és erre Peking ellenvámokkal válaszolt. A felek kereskedelmi tárgyalásokon próbálták rendezni nézeteltéréseiket, amelyek azonban zátonyra futottak. Az amerikai elnök a tárgyalások megrekedése után májusban kilátásba helyezte, hogy a maradék 325 milliárd dollárnyi kínai árut is büntetővámokkal sújtja.