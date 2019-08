Trump tudta fokozni: még nagyobb vám kivetésével fenyeget

engem ez egyáltalán nem izgat.

Az elnök - miután csütörtök délután bejelentette 10 százalékos vámtarifa bevezetését mintegy 300 milliárd dollár értékű kínai portékára szeptember 1-jétől - aznap este újságíróknak úgy fogalmazott, hogy elképzelhetőnek tartja e 10 százalékos vám esetlegesen 25 százalékosra emelését is.Ezt arra az esetre helyezte kilátásba, ha az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások megfeneklenének, vagy túl lassú lenne az előrehaladás. Hszi Csin-ping kínai elnökre utalva Trump leszögezte: "azt hiszem, Hszi elnök is megállapodást akar, de őszintén szólva, nem elég gyors". Majd hozzáfűzte: "ezt valakinek már régen meg kellett volna tennie Kínával".Amikor az újságírók arról faggatták, hogy mit szól az újabb vámtarifák bevezetésének várható pénzpiaci hatásaihoz, az amerikai elnök közölte:Peking egyelőre nem válaszolt, de az amerikai sajtóban idézték a kínai Global Times című lap főszerkesztője, Hu Hszi-csin Twitter-bejegyzését. A mikroblogban a kínai újságíró azt írta: "az új vámtarifák egyáltalán nem hozzák közelebb az Egyesült Államok által óhajtott megállapodást, sőt, inkább csak távolabbra tolják ki".Donald Trump csütörtökön Twitteren jelentette be a 10 százalékos vámemelést, amely egyébként független a korábban már 200 milliárd dollár értékű kínai árura kivetett 25 százalékos vámoktól. Mikroblogjában az elnök felrótta Pekingnek, hogy újra akarja tárgyalni a tervezett kereskedelmi megállapodást, valamint nem teljesítette a több amerikai agrártermék vásárlására tett korábbi ígéretét. Felpanaszolta azt is, hogy Kína nem állította le az amerikai kábítószerválságért rendkívüli mértékben felelős, opiát tartalmú szintetikus fájdalomcsillapító, a fentanil forgalmazását sem.Közben a Thaiföldön egy regionális ifjúsági konferencián tartózkodó Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szintén szemrehányásokat fogalmazott meg Kínának címezve. Az amerikai diplomácia vezetője szerint Peking "évtizedeken keresztül helytelenül viselkedett", mert akadályozta a valódi szabadkereskedelmet. Pompeo ezzel magyarázta az amerikai vámtarifákat és Washington más, konkrétan nem kifejtett döntéseit.