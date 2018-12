Túl sok volt a trükk - kemény szigorítást vezetett be a MÁV

a menetjegyek érvénytartamának változása,

a jegyértékesítési csatornák fejlesztései,

a vásárlási funkcióval bővített Vonatinfó, valamint

a jegyvizsgálók testkamerával történő ellátása

A decemberi 9-én megváltozik a MÁV-START üzletszabályzatának több pontja. A szabályzat egyes rendelkezéseinek megváltoztatása elsősorbanmiatt vált indokolttá.A vasúttársaság a fentieken túl pontosította többek között az utazásról való lemondással, illetve a kerékpár, a kézipoggyász és az élőállat szállításával kapcsolatos fejezeteket is.A decemberi változások közül a legfontosabb, hogy a 100 kilométer alatti utazásra szóló jegyek érvénytartama 4 órára rövidült. A módosítást az tette szükségessé, hogy 100 kilométernél rövidebb távolságra, egy útra szóló,Az elővárosban fokozottan jelentkező utasszám-növekedés - és így a jegyvizsgálók munkaterheinek növekedése - miatt a kalauzok nem tudnak mindig minden jegyet kezelni, és az utóbbi időben egyre több utas fedezte fel a nem kezelt jegyek visszatérítésének "lehetőségét".A megváltott menetjegyekkel történő visszaélések csökkentésének kérdése más európai vasúttársaságoknál is probléma, a megoldást a legtöbben a menetjegyek érvénytartamának korlátozásában látják; Olaszországban például 4, illetve 6 óra a belföldi menetjegy felhasználhatósága.A vasúttársaság előzetes felmérése szerint a módosítás a tipikus utazások esetében nem okoz különösebb kényelmetlenséget az utasoknak: például a reggel 7 órakor vásárolt, 100 kilométeres távolságnál rövidebb útra érvényes menetjegy 11 óráig felhasználható, viszont még a jegyvizsgáló szándékos elkerülése sem teszi lehetővé, hogy a délután - munkából, iskolából - a kiindulási állomásra visszatérő utas visszatéríttesse menetjegyét. A MÁV-START tapasztalatai szerint a vásárlások túlnyomó többségét - különösen a 100 kilométer alatti távokon - azonnali utazás követi és az elővételben vásárló utasok többségének sem okoz gondot az utazási időszak pontosabb megjelölése, ezért a vasúttársaság bízik benne, hogy az elővétel új feltétele - az utasnak ismernie kell az utazás időpontját vagy az igénybe venni kívánt vonatot, hogy menetjegye az utazása teljes tartama alatt érvényes legyen - nem fog komolyabb fennakadást okozni a jegyvásárlásnál.További fontos változás, hogy(kivéve, ha az utazás forgalmi akadály miatt hiúsul meg). A december 8-ig elővételben megváltott jegyek a régi szabályok szerinti (hosszabb) érvénytartammal használhatók fel, de visszaváltásuknál december 9-i országos menetrendváltástól már az új szabályok lesznek az érvényesek.A személyszállítási üzletszabályzat értelmében a MÁV-START rugalmasan fogja kezelni a 100 kilométer alatti, 4 órásnál hosszabbra nyúló - elsősorban regionális vasútvonalakat érintő - utazások ügyét: a már megkezdett vonatút a célállomásra közvetlenül közlekedő járaton az érvénytartam lejártát követően is befejezhető lesz, tehát az átszállást is magában foglaló utazásnál elegendő lesz az érvénytartam 3. órájának 59. percében megkezdeni az utazást az utolsó (már a célállomásra tartó) vonattal.Az új jegyértékesítő automatákban, interneten, illetve Vonatinfóból történő vásárlás esetén nem kell külön beállítani az érvényesség kezdetét, mert a jegy érvényessége automatikusan attól az időponttól kezdődik, amikor az utazásra kiválasztott vonat a beállított indulási állomásról elindul. Az e-vonatjegy visszaváltása kizárólag az internetes jegyértékesítési felületen, illetve a Vonatinfó alkalmazásban, online váltható vissza, az érvényesség megkezdése előtt legkésőbb 1 órával. Az automatás átvétellel vásárolt menetjegy az érvényesség végéig visszaváltható: kinyomtatás előtt online, kinyomtatás után a pénztárban vásárolt jegyekkel egyező módon és feltételekkel. Az online visszaváltásnál a MÁV-START a pénztárihoz képest kedvezőbb mértékű kezelési költséget számít fel.