Új meglepetéseket húz elő a kalapból az Orbán-kormány 2019-ben (TOP 10 sztori - 6.)

Hogy ezek mennyiben képesek megfordítani a romló demográfiai folyamatokat, még kérdéses, legkorábban is csak 3-5 év távlatában lehet megítélni ezeknek a pénzügyi ösztönzőknek az eredményességét. Azt is látni kell azonban, hogy a pénzbeli támogatások fontos szerepet tölthetnek be a gyermekvállalási döntésekben, azonban önmagukban nem képesek a csodára . Az egyéni családi helyzetek (munka és család összeegyeztetése, bölcsődei, óvodai kapacitás, rugalmas munkavégzés, személyes preferenciák, magatartás, apák szerepe, feladat- és munkamegosztás, külföldi munkavállalás, hazaköltözés, stb.) sokkal meghatározóbbak lehetnek.