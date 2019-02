Új párt van születőben a briteknél

A három egykori konzervatív képviselő a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt frakciójából hasonló okokból minap kivált nyolc képviselő független frakciócsoportjához (The Independent Group) csatlakozott.

A brit miniszterelnök, aki e minőségében a Konzervatív Párt vezetője is, a három egykori képviselőnek címzett, a Downing Street által csütörtök este nyilvánosságra hozott személyes levelében úgy fogalmazott, hogy a Konzervatív Párt "mérsékelt, nyíltszívű" politikai erő, és ezt kormányzati vívmányai is bizonyítják."Nem fogadom el azt a képet, amelyet pártunkról felvázoltatok" - áll May levelében.A három befolyásos EU-párti alsóházi képviselő - Anna Soubry, Sarah Wollaston és Heidi Allen - előző nap jelentette be távozását a Konzervatív Pártból, mindenekelőtt a kormány Brexit-politikájával szembeni komoly fenntartásaikkal indokolva a lépést.A kormányfőnek írt közös levelük szerint a párt egyre inkább a frakció legkeményvonalasabb Brexit-tábora, valamint a kisebbségben kormányzó Konzervatív Pártot kívülről támogató, nem kevésbé EU-szkeptikus észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP)szorításába kerül, és a brit politika jobbszárnya felé sodródik, feladva hagyományos értékeit és alapelveit.Hozzátették: a Brexit mára teljes mértékben felszámolta a Konzervatív Párt modernizálására tett erőfeszítések eredményeit, a keményvonalas Brexit-tábor "párt lett a párton belül", és Theresa May kormánya emiatt felelőtlen módon a megállapodás nélküli Brexit szakadéka felé sodorja az országot.Csütörtöki válaszlevelében May azt írta: véleménye szerint a brit politikának nem szabad elkövetnie azt a hibát, hogy nem teljesíti a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépésre voksolók szűk, nem egészen 52 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás döntését.Közölte: ő is a bennmaradásra szavazó 48 százalékhoz tartozott, de nagyon szilárd meggyőződése, hogy a parlament mindegyik tagjának kötelessége a többség döntésének végrehajtása.A csoport elnevezése szavazati jogot jelent, de értelmezhető olyan kifejezésként is, hogy helyénvaló lenne a szavazás.Phillip Lee, a Right to Vote frakciócsoport elnöke a megbeszélés után "biztatónak" nevezte, hogy Theresa May meghallgatta érveiket. Hozzátette: előterjesztette a miniszterelnökkel tartott megbeszélésén a csoport azon véleményét is, hogy a kialakult patthelyzet miatt "szüneteltetni kellene" a Brexit-folyamatot.A volt Labour-képviselők elutasítják a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn Brexit-politikáját, Corbyn ugyanis nem hajlandó elkötelezni magát a brit EU-tagságról tartandó újabb népszavazás mellett.A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov által a The Times című konzervatív napilap megbízásából elvégzett országos vizsgálat kimutatta, hogy az újonnan alakult politikai formációra - ha pártként indulna a következő parlamenti választásokon - a választók 14 százaléka szavazna.A The Independent Group ezzel a harmadik helyen áll a konzervatívok és a Munkáspárt mögött, messze megelőzve a brit politika hagyományos harmadik pólusát, a Liberális Demokratákat, akikre a felmérés szerint alig 7 százalék voksolna.