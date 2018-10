Újabb részletek derültek ki a magyarországi totális kamerás megfigyelőrendszerről

Első körben Budapesten valósul meg a szitakötőprojekt

Pintér Sándor nyújtotta be a törvényjavaslatot

a közterület-felügyeletek térfigyelő kamerái;

a BKK járműveinek kamerái;

a BKK, mint közútkezelő kamerái;

a rendőrség által üzemeltetett térfigyelők;

a Magyar Közút kamerái;

a bankok biztonsági kamerái.

terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása,

nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából,

a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása,

körözött személy azonosítása,

kötelező felelősségbiztosítás nélkül közlekedő járművek kiszűrése.

Kontrát Károly az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításának általános vitájában az előterjesztés egyik fontos újításaként beszélt az úgynevezett "szitakötőprojektről", amely első ütemben Budapesten valósul meg a közterület-felügyelet és a Budapesti Közlekedési Központ felvételeinek révén, a jogszabály kihirdetését követő hatodik hónapban.Az államtitkár hangsúlyozta, a javaslat megalkotásában aktívan közreműködött a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek az észrevételeit teljes mértékben beépítették a tervezetbe.Múlt héten a Népszava cikke alapján írtunk arról, hogy a törvényjavaslatot, amely szerint egy közös központi tárhelyet hoznak létre a különböző térfigyelő kameráknak, Pintér Sándor belügyminiszter már be is nyújtotta.Kiderült az is, hogy az alábbi kamerák felvételei kerülnek be első körben a központi rendszerbe, amelynek létrehozására rendeletben jelöli ki a kormány később a szolgáltatót:Ezek a felvételek legalább 30 napig központi tárhelyen maradnak, és a törvény által megszabott indokokkal le lehet kérni őket. Félhetnek a körözött bűnzők, de a BKK-s bliccelők és a KGFB-nélkül autózók is: