Újabb testcsel jöhet az MNB-től - Mégsem lesz akkora a fordulat?

Nem rohanhatnak a régiós jegybankok szigorítani

A jegybankok általában az inflációs főszámot tekintik horgonynak, nem pedig a maginflációt, ez pedig akár 2020 végéig is a jegybanki célok alatt maradhat. Ha a kibocsátási rés eléri csúcsát és csökkenni kezd 2020-ban, a munkaerőpiac szigorodása megáll és a hitelnövekedés sem fenyeget a gazdaságok túlfűtöttségével, akkor a régió jegybankjai a jelenlegi gazdasági ciklus végéig is alacsonyan tarthatják a kamatokat.

A jegybankok megpróbálhatják tompítani a ciklus végét, megvédeni a növekedést attól, hogy potenciális szintje alá essen.

A régió jegybankjai nem tudják magukat függetleníteni az EKB lépéseitől, márpedig az Unicredit szakértői szerint az európai jegybank nem fog kamatot emelni a jelenlegi ciklus végéig, ez pedig Kelet-Közép-Európában is megalapozhatja a további laza monetáris politikát. Sőt, az elemzők szerint az EKB akár további likviditást is pumpálhat a rendszerbe egy új célzott programmal, hogy megelőzze a likviditás kiszáradását.

További érv lehet a jegybankok kezében, hogy a monetáris kondíciók akkor is szigorodhatnak kissé, ha a régió devizái erősödnek. Ha például az USA nem vet ki védővámokat az európai autókra, és az euró erősödik a dollárral szemben, akkor az erősítheti a régiós devizákat. Így pedig a jegybankok azzal érvelhetnek, hogy kamatemelés nélkül is el tudják érni a szigorúbb kondíciókat.

Mi lesz a forinttal, ha mégsem szigorít az MNB?

Az év elején felerősödtek az MNB közelgő szigorításával kapcsolatos piaci várakozások, miután Nagy Márton alelnök januárban arról beszélt, hogy az adószűrt maginfláció akár az első negyedévben elérheti a 3%-os célt, ami "erős jelzés" lehet a monetáris tanács számára. A közelgő szigorítás belengetése a forintra is hatással volt, az év első hónapjaiban a magyar deviza felülteljesítéséhez hozzájárultak a piaci várakozások. Az Unicredit elemzői szerint azonban egyáltalán nem biztos, hogy annyira sietnek majd a régiós jegybankok a fordulattal, ennek több oka is lehet:Konkrétan az MNB kapcsán az elemzők azt gondolják, hogy amíg a maginfláció és a fő inflációs mutató emelkedik, addig fennmarad a szigorításra utaló kommunikáció. Konkrét lépések esetében azonban legfeljebb jelképes intézkedéseket várnak a következő hónapokban, ilyen lehet a mínusz 0,15 százalékos egynapos betéti ráta nullára emelése, illetve a 2000 milliárd forintnyi devizaswap fokozatos leállítása. Utóbbit azonban részben kompenzálhatja a most induló NHP Fix program, illetve az uniós források erősödő lehívása, melyek növelhetik a likviditást, különösen az állami tulajdonú bankoknál. Ha a swapok kivezetése elkezdődik, akkor a bankközi kamatok kissé emelkedhetnek, jelentős ugrás viszont rövidtávon nem valószínű, mivel az növelné a jegybank költségeit és csökkenthetné a keresletet a rövid lakossági állampapírok iránt. Vagyis a fenti jelképes lépések mellett az Unicredit szerint a további szigorítás veszélyeztetné az egyéb célokat, mint az MNB eredménye vagy a lakossági finanszírozás.A szakemberek szerint ha a világpiaci olajárak a jelenlegi szinten maradnak, akkor az infláció az idei első negyedévben tetőzhet Magyarországon a bázishatások miatt. A jegybank által figyelt adószűrt maginfláció ugyan még emelkedhet a következő hónapokban, de ennek mértéke korlátozott, mivel a közszféra béremelkedési üteme visszafogott, illetve a maginfláció emelkedése sem várható.Szintén a napokban jelent meg a Commerzbank friss elemzése, mely a lengyel zloty-forint árfolyamon keresztül mutatja be a régió két devizájának kilátásait. Az utóbbi egy hétben a zloty-forint árfolyam letört, vagyis a forint erősödött, 2017 ősze óta nem látott szintre esett a keresztárfolyam.

Ugyanakkor a Commerzbank szerint fundamentálisan nem indokolható a forint utóbbi napokban látott felülteljesítése, hiszen Magyarországon továbbra is negatív a reálkamat, míg Lengyelországban emelkedik.

Az egyetlen valódi támogatás a forint számára az lenne, ha az MNB komolyabb monetáris szigorításba kezdene a közeljövőben, ami csökkentené a lengyel-magyar kamatkülönbözetet. Erre azonban kicsi az esély, most azt gondolják az elemzők, hogy csak fokozatos lesz a szigorítás elsősorban a nem konvencionális eszközök kivezetésén keresztül, ez pedig nem lesz elég ahhoz, hogy vonzóvá tegye a forintot. Így a Commerzbank arra számít, hogy a magyar deviza a következő negyedévekben a zlotyval és az euróval szemben is gyengül majd.

A bank elemzője szerint ez két dolognak köszönhető: egyrészt annak, hogy az S&P múlt pénteken felminősítette Magyarországot, másrészt pedig annak, hogy számunkra kedvező hírek érkeztek az uniós 7-es cikk szerinti eljárásról.A kilátásokkal kapcsolatban a bank szakértője is azt gondolja: valamennyit szigorít majd az MNB az emelkedő infláció miatt, de az nem lesz elég ahhoz, hogy fenntartsa a forint felülteljesítését. Korábban az elemző azt hangsúlyozta, hogy a monetáris politikai hiba esélye sokkal nagyobb az MNB esetében, ezt továbbra is fenntartja. Persze könnyen lehet, hogy az infláció újra lefelé indul majd, ami látszólag igazolhatja a magyar jegybank eddigi laza politikáját, azonban ez egyelőre csak várakozás, amire merészség lenne stratégiát építeni, másrészt egy ilyen forgatókönyv sem tenné vonzóbbá Magyarországot a régióban, hiszen ezek a külső tényezők Lengyelország esetében ugyanúgy fennállnak. Vagyis arra kicsi az esély, hogy a relatív pozíciónk javuljon.