Újra teljesen felforgatná a szakképzést a kormány

Alapjaiban forgatná fel a szakképzési rendszert a 2020-tól induló új koncepció, amelyre a kormány már rábólintott

A szakképző intézményekben a szaktanárok hiánya a legnagyobb probléma. Alig vannak olyanok a felsőoktatásban, akik szaktanárnak jelentkeznek, ezért a felsőoktatásban is változtatni kell

- mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Világgazdaságnak . Hozzátette, három hetet kaptak arra, hogy azokon a területeken, amelyek pluszforrásokat igényelnek - mint például a szakoktatók bérezési rendszererének újragondolása -, kidolgozzanak egy intézkedési tervet. A javaslataikat április elején teszik le a kormány asztalára, és a tavaszi és az őszi időszakban a parlamentben a törvényi hátteret is megteremtik a szakképzés 4.0 koncepcióhoz.- tette hozzá Palkovics László. Az informatikusok, mérnökök, vegyészek vagy agrárszakemberek a munkaerőpiacon jól pozicionált állással rendelkeznek. Ha a szakiskolák nem tudják ugyanezeket a feltételeket biztosítani, nem lehet elvárni, hogy a felsorolt szakemberek továbbadják a tudásukat a diákoknak. Ezért olyan bérrendszert kell létrehozni, amilyen az iparra is jellemző - tette hozzá a miniszter.Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint is az élőmunka, az oktatók magasabb bérezésének megoldása kell hogy prioritást élvezzen, de az infrastruktúra átalakítása és az eszközbeszerzés is fontos.A szakképzési rendszer átalakítása több éven át tartó folyamat, de azt, hogy a költségvetésnek ez mekkora pluszteher, egyelőre nem lehet megbecsülni - tette hozzá az MKIK elnöke.A tankötelezettség újbóli 18 évre emelése is szóba került az egyeztetések során, és hosszas vita volt róla - válaszolta a Világgazdaság kérdésére Parragh László.A strukturális változásokat ismertetve Palkovics László elmondta: a szakgimnáziumok négy plusz egy éves képzési rendszerét eltörlik, és újra bevezetik a technikumokat, amelyek ötéves képzést biztosítanak a diákoknak.Az ötödik év végén a technikusok mind a szakismereti, mind a közismereti tantárgyakból érettségit tesznek, és bizonyos feltételek mellett nyitva áll előttük a felsőoktatás is.