Üzen Brüsszel: fel kell készülni a legrosszabbra Brexit-ügyben

A jelek szerint tehát az Európai Bizottság egyre nagyobb esélyét látja annak, hogy a Brexit-stratégia körüli brit huzavona, belpolitikai káosz miatt végül nem lesz kellő idő arra, hogy minden fontos kérdésben, így a 2020 utáni EU-brit együttműködés kereteiben is, meg lehessen állapodni, és így megállapodás nélkül esne ki Nagy-Britannia a közösségből 2019. március 29-én.

A lap információi szerint ha ezt az anyagot elfogadják a biztosok mai ülésén, akkor az Európai Bizottság ezt kiküldi a kormányoknak és egyúttal holnap nyilvánosságra is hozza. Ez éppen aznap történne meg, amikor először találkozik Michael Barnier uniós Brexit-tárgyaló újdonsült brit kollégájával, Dominic Raabbal, aki David Davis lemondása miatt került posztjára.Amint megírtuk: , amikor végül leszavazták egy fontos a törvénymódosítást. A módosító értelmében a kormánynak 2019. január 21-ig meg kellett volna tudni állapodnia az EU-s vámunióból történő kilépésről; amennyiben pedig ez nem sikerült volna a kabinetnek, úgy az Egyesült Királyságnak a vámunió tagjának kellett volna maradnia, ami súrlódásmentes áru- és szolgáltatás forgalmat jelentett volna.Mivel tehát ezt a törvénymódosítást leszavazták, így Theresa May folytathatja azon stratégiai tervének megvalósítását, hogy bár hivatalosan kilépne Nagy-Britannia a vámunióból, de az EU és a britek egy közös szabálykönyvet alkalmaznának a fizikai áruforgalomban és ezzelEz legalábbis a brit elképzelés, de a konkrét megvalósítása kétséges és ezértA holnap kezdődő EU-brit Brexit-tárgyalások során majd tisztul a kép, hogy Brüsszelben hogyan is látják a közelmúltban nyilvánosságra hozott brit elképzelés-halmazt (Fehér Könyvet) a Brexitről és a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokról.Az elmúlt napok fontosabb Brexit-ügyi fejleményei: