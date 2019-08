Váratlan fordulat a Nagy-Britanniában dolgozó magyarok számára

A munkát keresőket és a diákokat azonban már érintik az egyelőre nem részletezett szigorítások.

Bár az uniós munkavállalók - brit szóhasználattal migránsok - ügye már korántsem izgatja annyira a brit választókat, mint a brexitvoksolás idején, Boris Johnson kormánya valamiért látványosan keményen akarja véghezvinni a szakítást Európával.Ebbe beletartozik, hogy elődjével szemben nem fokozatosan, hanem azonnal leállítaná az uniós polgárok Nagy-Britanniába történő szabad belépését, szemben elődjével, Theresa May-jel, aki átmeneti időszakot akart hagyni.A szigetországban 3,6 millió európai uniós állampolgár él, és a brexitnépszavazás után a brit kormány azzal hitegette őket, hogy nem kell aggódniuk a jövőjük miatt. Megnyitották számukra a letelepedési programot, de eddig csak egyharmaduk kért letelepedési státuszt. Ez olyanoknak jár, akik már több mint öt éve Nagy-Britanniában élnek. Akiknél nincs meg az öt év, azok "letelepedés előtti" státuszt kérhetnek.Nehézségeket okozott azonban a csak Android telefonon elérhető alkalmazás, az angolul nem jól tudók számára a komplikált nyelvezet és emellett a brit belügyminisztérium által esetenként magáncégeknek kiszervezett informatikai rendszerek hanyag tervezése és egyéb bürokratikus baklövések.Az eredmény az, hogy az EU-s állampolgárok egy része - köztük magyarok - aggódnak, és a friss bejelentés csak tovább növelheti szorongásukat.Sem ők, sem a brit munkaadók nem látják világosan, mi történik azokkal, akik még nem folyamodtak státusért vagy nem kapták meg azt - erre amúgy az októberi brexithatáridő lejárta után, egészen 2020 decemberig lenne lehetőségük, legalábbis eddig ezt hallották.A brit kabinet még a részletekről tárgyal - írta a Financial Times. Egy kormányzati közlés szerint az új szabályozás részeként még szigorúbban vizsgálnák, hogy a beérkező uniós polgárok büntetett előéletűek-e. Egyelőre azonban erre nincs mód a határon történő beléptetéskor.Szakértők szerint ugyanakkor a szigorításokhoz törvénykezésre van szükség, a törvény elfogadásához pedig időre, és kérdéses, hogy a brexit dátumáig meglesz-e a jogszabály. A brit kormány azt állítja, hogy az esetleges októberi kemény brexit után is vízummentesen utazhatnak EU-s állampolgárok az országba turistaként vagy üzleti látogatóként.A nagy kérdés az, hogyan fogják a brit hatóságok október után megkülönböztetni a frissen érkezett EU-állampolgárokat az olyan, a szigetországban életvitelszerűen élőktől, akik még nem folyamodtak a letelepedési státuszért? AzazA leköszönt Theresa May kormánya az újonnan érkezetteknek hároméves ideiglenes vízumot adott volna, és ezt fokozatosan iktatta volna ki. Az új Johnson-kormány ezt elvetette, és nem hajlandó 2021-ig fenntartani a szabad mozgás jogát sem.A nem kidolgozott új elképzelések miatt nemcsak az EU-s polgárok, de a brit munkaadók feje is fáj, mert nem tudják tervezni a jövőbeli munkaerő-felvételt. A Kormányzati Intézet nevű kutatóműhely brexitügyi igazgatója, Joe Owen közölte is: a terv szinte bizonyosan kivitelezhetetlen.