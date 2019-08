Váratlanul gyenge adatok jöttek: esik az export, romlik a külső egyensúly Magyarországon

Az 556 millió eurós többlet alig több mint a fele annak, amit a megelőző három év júniusában láthattunk. A romlás annak a következménye, hogy (euróban számolva) az export 6,1%-kal, az import viszont "csak" 1,7%-kal volt kisebb, mint egy évvel korábban. Vagyis a kiviteli dinamika alacsonyabb, mint a behozatali, ami néhány hónap "bizonytalankodás" után újra a külső egyensúly romló trendjét erősítette meg.

A romlás folytatódása benne volt a levegőben azok után, hogy tegnap az ipari termelési adatok is karakteres lassulást jeleztek, de a mértéke így is meglepetés azok után, hogy a tavaszi hónapokban megállt a többlet apadása. Az első fél év többlete 3,4 milliárd euró, ami az utóbbi öt messze legkisebb adata.

A többlet apadásánál is figyelemre méltóbb, hogy júniusban a külkereskedelmi forgalmunk mindkét relációban zsugorodott, a kivitel 6,1%-os visszaesése különösen figyelmeztető. A tegnapi ipari termelési adatnál már felvetettük annak a lehetőségét, hogy véget ért a magyar gazdaság elmúlt egy évben mutatott látványos ütésállósága. Az európai gazdaság egyre gyengülő konjunktúráját látványosan figyelmen kívül hagyta a magyar gazdaság, és nem csak azért, mert a belső motorok (fogyasztás, beruházás) jól teljesítettek, hanem az exportteljesítmény is imponáló volt. Most viszont az éves indexek és a szezonálisan igazított adataink is a külkereskedelmi forgalom visszaesését mutatják, ami akár a magyar gazdaság lassulásának első valódi jele lehet. Ahogy tegnap jeleztük, ez még a második negyedéves GDP-növekedési adatban nemigen fog jelentkezni, de érdemes lesz a következő hónapok teljesítményét kiemelten figyelni, hogy láthassuk, a június csak egy egyszeri megingás hónapja volt, vagy valóban a magyar gazdaság trendfordulását jelzi.