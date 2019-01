Varga Mihály elárulta a fontos számokat

Jönnek a számok

A Pénzügyminisztérium becslése szerint a gazdaság 4,6%-os növekedéssel zárta a tavalyi évet - kezdte az adatok ismertetését a tárcavezető.

Munkaerőpiac és keresetek: erősen támasztotta alá az egész éves növekedést. 2018-ban történt meg, hogy a foglalkoztatás átlépte a 4,5 millió főt. A 3,7 milliós foglalkoztatásból léptünk át ebbe a kategóriába.

Bérek: 11% feletti növekedést mutatnak.

Versenyszférában közel 800 ezerrel nőtt a foglalkoztatás 2010-hez képest. A foglalkoztatási ráta 54,6%-ról 69,7%-ra emelkedett. Ez pedig magasabb, mint az uniós átlag.

A bruttó átlagkereset nagyobb mértékben növekedett a vártnál tavaly: 11,6% lehetett ennek a mértéke 2018 egészében.

Gazdaságfehérítő intézkedések, itt külön kiemelte az online számlázás rendszerét, melyről részletes elemzést írtunk a héten. Év végéig beérkezett 28 millió elektronikus számla, 313 ezer vállalkozás használta az online számlázást.

Jó tervezés és a költségvetési fegyelem. Jelentősen segítette a finanszírozást az előlegkifizetések szabályainak őszi változása például.

Rendkívül jó és eredményes évet zárt a magyar gazdaság. Évről-évre jobban teljesítünk államháztartási szinten is - mondta Varga Mihály. A KSH első adatközlései az elmúlt években inkább alacsonyabbak voltak, mint a felülvizsgáltak. A harmadik negyedévben 5,2%-nál tartunk a növekedésben. Ilyenre még nem volt példa a negyedéves adatok alapján - emlékeztetett.Varga Mihály megnevezett több elemzőházat, amelyek lényegesen pesszimistábbak voltak előzőleg a 2018-as évre, mint a kormány. Külön megemlítette a Goldman Sachst, az Erstét és a Deutsche Bankot.Felidézte az intézkedéseket, amelyek elősegítették a fenti számokat:Ezek alapján az államháztartás hiánya 2018-ban 2,4% helyett 2% körül alakult, az adósságráta pedig 73,1%-ról 71%-ra csökkent 2018-ban - folytatta. Ezek kedvezőbb számok, mint amit a kormány előzetesen tervezett - emelte ki a miniszter, aki arra is emlékeztetett, hogy a 2018-as év választási év volt.

Áfa: 403 milliárd

Jöveédki adó: 90milliárd

Szja: 257 milliárd

Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék: 266 milliárd

Decemberi hónapot 400 milliárd forintos többlettel zárta az államháztartás

1430 milliárd forintnyi utalás érkezett az EU-tól. 890 milliárd forint volt csak decemberben - tette hozzá.

Összességében tehát 2018-ban az EU módszertana szerinti hiány 800-850 milliárd forint között lehet, a mostani pontbecslés 820 milliárd forint, ami a GDP 2%-a. A végleges adatok március végén lesznek ismertek

A 2018-as GDP-növekedés 4,6% lehet a tervezett 4,3%-kal szemben.

A GDP-arányos deficit 2% a tervezett 2,4%-kal szemben.

Az adósságráta 71%-ra csökkenhetett a 2017-es 73,2%-ról.

Többletbevételek a tavalyi költségvetésben 2017-hez képest:- mondta.A központi költségvetés 1445 milliárd forintos pénzforgalmi hiánnyal zárta a tavalyi évet.84 milliárd forinttal nagyobb, mint amit a parlament elfogadott. 130 milliárd forintos pénzforgalmi hiányt erdményezett az uniós egyenleg. Ha ezt kiszűrjük, akkor a pénzforgalmi hiány is jobb lett volna tavaly - mondta Banai Péter államháztartásért felelős államtitkár.A megelőlegezett beruházások termelni fognak idén, emellett a megelőlegezési pozíció visszafordul és amikor a források megérkeznek Brüsszelből, azzal csökkenhet az adósság - jelezte Banai Péter.200 milliárd forintos többletet érhettek el az önkormányzatok - mondta az államtitkár.130 milliárd forintos többlettel zártak az állami szervek összességében - sorolta a hiány következő tényezőjét Banai Péter.- húzta alá.A miniszternél rákérdeztek, hogy az Orbán Viktor által csütörtökön belengetett új gazdaságélénkítő intézkedések mit tartalmazhatnak. Erre válaszolva a tárcavezető kifejtette, hogy pontosan nem lehet még tudni, hogy miről van szó, a munkák jelenleg is tartanak. A kormányülésen született a döntés, hogy 4% felett kell tartani a növekedési ütemet idén is - mondta. Szerinte korai lenne válaszolni arra a kérdésre is, hogy miből lenne pénz ezekre a költésekre az idei költségvetésben.Amit már ismerünk Orbán Viktor csütörtöki szavaiból Lényeges adat lesz az egész éves 2018-as pénzforgalmi hiányszám is, valamint az EU-források egyenlege (beérkező uniós átutalások és megelőlegezett állami finanszírozás).Érdekes lehet a mai eseményen, hogy Varga Mihály elárulja-e, honnan lesz fedezet a miniszterelnök által belengetett, még az idei évben várható új gazdaságélénkítő intézkedésekre: