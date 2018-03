Varga Mihály nagyot ígért, de vajon lehet-e teljesíteni?

Nem a múltra alapozunk

2022-re 60% alá csökkenhet a GDP-arányos államadósság - mondta Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter vállalása nem tűnne olyan jelentősnek, ha csak azt néznénk, hogy hat éve, (a Széll Kálmán-terv kivetítése alapján) még azt várta a kormányzat, hogy az adósságráta az idén év végére 50%-ra csökken.

Azóta azonban sok minden történt, tavaly év végén még mindig 74% körül volt a magyar állam GDP-arányos államadóssága, jelezve, hogy az ambiciózus adósságcsökkentő tervek nemigen valósultak meg. Ennek ellenére a kormány évről évre dinamikus csökkentést ígér, tavaly is ez történt: a konvergencia programban, illetve a költségvetési kivetítésben egyaránt meredekebbé váló adósságpályát jelzett előre.

Kijön a matek?

Ezeket a középtávú prognózisokat az elmúlt években rendre felülírta az élet. Ezért érdekes, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium idén év elejére kivételesen nem borúlátóbbá, hanem még optimistábbá vált az adósságpálya tekintetében. A friss előrejelzés ugyanis még úgy is a 60%-os szint gyorsabb elérését ígéri, hogy közben az Eximbank államháztartási körbe sorolásával hozzávetőleg 2 százalékponttal feljebb tolódott az adósságpálya.Kiszámoltuk az adósságpályát a friss adatok alapján, és az alábbi kép tárult elénk:

Nézzünk kicsit a dolgok mögé!

Mint látható, mindkét általunk figyelembe vett forgatókönyv esetében elérhetőnek látszik a 60% alatti adósságráta 2022 végére. Tényleg ennyire szépek lettek az adósságpálya-kilátások? Bizonyos feltételezések mellett igen.A kedvező adósságpálya mögötti egyik ok az, hogy a következő években (még fokozatosan egyre kisebb reálgazdasági növekedést feltételezve is) átlagosan évi 6,5-7%-kal bővülhet a nominális GDP. Vagyis a GDP-arányos államadósság-ráta nevezője a lassan erősödő infláció és a kedvező konjunktúra következtében gyorsan növekedhet.A fontosabb ok azonban a számláló, a forintban kifejezett államadósság alakulása. A fenti szép adósságpályák mögött az NGM igen elszánt hiánycsökkentése áll. Aritmetikailag ugyanis az államadósság a pénzforgalmi hiány mértékével emelkedik évről évre. Minél kisebb a hiány, annál kisebb mértékben emelkedik az államadósság. Márpedig az NGM-nek eddig is szép deficitcsökkentési tervei voltak: a tavalyi 1500 milliárd forint körüli szintről 2021-re 400 milliárd közelében kívánta húzni a hiányt. Az ábra narancssárga görbéje az ezen alapuló adósságpályát mutatja (természetesen további váratlan sokkhatások nélkül).Varga Mihály azonban még ambiciózusabb hiánycsökkentést vázolt fel kedden. (Ennek esélyeiről tegnapi cikkünkben részletesebben írtunk.) Eszerint a tavalyi 1500 milliárd forintos pénzforgalmi hiány már 2020-ra teljesen eltűnne. Ez esetben 2022-re már valóban jócskán a 60% alatti tartományba süllyedne az adósságmutató.Az államadósság-ráta gyors csökkenése mögött tehát a (pénzforgalmi) hiány eltűnése áll. Mennyire tűnik reálisnak egy ilyen forgatókönyv? Van néhány olyan egyedi hatás, amit érdemes ennek kapcsán számba venni.Az egyik az uniós támogatások sajátos dinamikája. A kormány gőzerővel költi ezeket a forrásokat, ám Brüsszelből igazából csak később érkeznek majd meg. Éppen ezért jelenleg elő kell finanszírozni adóforintokból az EU-támogatást, ami a pénzforgalmi hiányt magasan tartja. Amikor viszont majd ez a pénz megérkezik, akkor pont fordított hatással lesz a költségvetési egyenlegre. Vagyis a pénzforgalmi hiány emiatt önmagában csökkenhet.Sőt, mivel 2020-ra a mostani tervek szerint már nem marad mit előfinanszírozni (hiszen a hétéves EU-forrásoknak erőltetett menetben a nyakára hágunk), akkor fog jönni a pénz, amikor azt már nem kell projektekre elkölteni.A nullás költségvetésnek azonban még ezzel a segítséggel együtt is akadnak kockázatai. Az élőmunka terheinek csökkentése érdekében a szociális hozzájárulási adót ebben az időszakban 19,5%-ról 11,5%-ra kívánja csökkenteni a kormányzat, ami miatt 2022-ben durva közelítéssel mintegy 400-500 milliárd forint bevétel foghiányozni a kasszából.Ráadásul a következő kormányzati ciklus végéről beszélünk, ami az elmúlt évtizedek reflexei alapján a költekezés újraindulását jelentheti. Annál inkább, mivel addigra az uniós források 2020-2021-es elapadása miatt fontos lesz a várhatóan lelassuló növekedés felpörgetése. Ez direkt kormányzati költekezéssel, adócsökkentéssel, és az új uniós költségvetési ciklus megnyíló forrásainak előfinanszírozásában ölthet majd testet.Ugyanakkor számításaink szerint 2021-2022-re akár egy kisebb élénkítés még bele is férhet a 60% alatti adósságszint eléréséhez.Összességében tehát a gazdaság fundamentális helyzete, néhány kisebb segítő tényező, illetve erős költségvetési fegyelem mellett akár összejöhet az államadósság gyorsuló ütemű csökkenése, és a 60% alatti adósságráta elérése. Erre az elmúlt évek visszafogott trendjét nézve szükség lehet, hogy a gazdaság sérülékenysége tovább csökkenjen. Meglátjuk, hogy ezúttal jobban sikerül-e tartani a terveket, mint a korábbiakat.