Várjuk a következő válságot, mégis védtelenül megyünk neki?

Válságra készül a kormány

Küszöbön áll egy újabb európai gazdasági válság, ennek jeleit már láthattuk az olasz kormányválság kapcsán például.

Figyelmeztető jel, hogy a francia államadósság korábban 72 százalékos volt, most pedig a statisztikák szerint 80 százalék fölött jár, emiatt el fog tűnni az "olcsó pénz" Európában.

Az amerikai védővámok növelése kapcsán is arra a következtetésre lehet jutni, hogy készülőben van a gazdasági válság.

A Fed és az EKB fokozatos kamatemelésével véget érhet az utóbbi évek kegyelmi időszaka, ami az alacsony kamatokkal járt.

A magyar kormányfő véleményét egyébként egyre több szakértő is osztja, arra figyelmeztetnek, hogy a pénzbőség elmúlása akár komoly gazdasági lassulást is hozhat a világban, amit csak tetézhetnek a kereskedelmi háborúval kapcsolatos félelmek.

Nagyon elapadtak a kormány tartalékai

Orbán Viktor miniszterelnök először idén tavasszal a 2019-es költségvetés tervezésekor beszélt arról, hogy újabb válság közeleg, amire fel kell készülni. Ennek jegyében a nyár elején elfogadott büdzsében az általános tartalék összegét 110 milliárd forintról 165 milliárdra emelték, az Országvédelmi Alap 60 milliárdos összege is megmaradt, illetve a céltartalék 90 helyett 136 milliárd lesz jövőre. Így összességében 360 milliárdos tartalékkal futunk neki a 2019-es évnek, ami a GDP 0,8%-a.A miniszterelnök az utóbbi hónapokban többször kifejtette, milyen válságjeleket lát, állítólag a június elején tartott szokásos kötcsei polgári pikniken is ez volt mondanivalójának egyik fő motívuma:Az utóbbi hónapokban többször megemlékeztünk róla, hogy a szokásosnál alacsonyabb szintre csökkent a kincstári egységes számla (kesz) egyenlege, a legfrissebb adatok arra utalnak, hogy a májusi komoly nettó kibocsátás után a júniusi törlesztésekkel ismét visszaesett 1000 milliárd forint alá a központi kormányzat likvid tartalékaiul szolgáló összeg. Ez pedig lényegesen alacsonyabb az utóbbi évek átlagánál:

Vészesen elapadt a devizatartalékunk?

A rövid lejáratú adósság összege határozhatja meg a szükséges tartalék nagyságát, ennek a szabálynak jelenleg megfelelünk.

Egy másik modell szerint a háromhavi importnak megfelelő devizatartalékot kell képezni, hogy az esetleges külső források elapadása esetére is be legyünk biztosítva. Ennek jelenleg már nem felelünk meg, az utolsó három hónapban (április-május-június) összesen 25,1 milliárd euró volt az importunk, miközben a jegybank nemzetközi tartaléka jelenleg 23,9 milliárd euró. Ugyanakkor az OTP szerint emiatt nem nagyon kell aggódnunk, hiszen ezt a szabályt nem érdemes komolyan venni egy olyan országban, ahol az import jelentős része néhány hónapon belül megjelenik az exportba, jelenleg ugyanis a magyar kivitelnek nagy az importigénye.

A harmadik az IMF által vizsgált komplexebb modell, melynek alapján a szükséges devizatartalék most nagyjából összhangban van az MNB meglévő tartalékával.

Persze ebben komoly szerepe van annak is, hogy miközben itthon a kormány igyekszik a lehető leggyorsabban kifizetni az uniós támogatásokat, Brüsszelből még csak nem is csordogál a pénz. Emiatt az év első hét hónapjában közel 1500 milliárd forint volt a költségvetés hiánya , ami az éves cél 110%-a. Ennek ára pedig az, hogy a kormányzat nem tudja olyan ütemben hizlalni a keszt, mint a korábbi években.Valószínűleg a kormány arra számít, hogy az év második felében jelentős összeg érkezik majd Brüsszelből, ami egyrészt egyenesbe teheti a büdzsét, másrészt juthat belőle a likvid tartalék növelésére is. Erre utal az a napokban megjelent kormányhatározat is , mely szerint az év végéig legalább 3,1 milliárd, de ideális esetben 3,58 milliárd eurónyi forrást le kell hívni az Európai Bizottságtól. Ezzel a nagyjából 1000 milliárdos összeggel pedig máris megoldódna a likviditási tartalék problémája is amellett, hogy a hiánycél tartható lenne.A likvid tartalék azért fontos, mert ha esetleg tényleg beüt egy válság, és az állam nem tud kellő összegben eladni állampapírokat, akkor ebből tudja fedezni a napi kiadásait. Éppen ezért lenne szükség arra, hogy ha valóban válságra számítunk, akkor ennek a tartaléknak a felduzzasztásával fel is készüljünk arra. Ehhez persze csak az kellene, hogy valóban megérkezzen Brüsszelből az a forrás, amit itthon már előfinanszírozott a költségvetés. Arra pedig jó esély van, hogy az év végéig több százmilliárd folyik be ebben a formában, még akkor is, ha a Bizottság néhány kifogást emel, esetleg nem fizeti ki benyújtandó számlák teljes összegét. Vagyis remélhetőleg ez csak rövid távon okoz problémát.A másik lehetséges kockázatra az OTP Bank hívta fel a figyelmet néhány hete egy elemzésében, a bank szakemberei szerint mára éppen csak elegendő Magyarország devizatartaléka a nemzetközileg elfogadott modellek alapján. A közgazdászok alapvetően három különböző modell alapján vizsgálják a szükséges tartalék nagyságát:Az OTP elemzői kiemelik, hogy a kritikusok szerint a jelenlegi devizatartalékot korrigálni kellene a mintegy 6 milliárd eurónyi swapállománnyal, amit a jegybank a kereskedelmi bankokkal kötött, hiszen ezek bekerültek a tartalékba, de a lejáratkor vissza is kell fizetni őket. Ugyanakkor az elemzők szerint mivel a swapok legnagyobb része egyéves lejáratú, ezért ezek a devizatartalék stabil részének tekinthetők.

Vagyis egyelőre nincs ok komoly aggodalomra a devizatartalék miatt, de egy esetleges válsághelyzetben, amikor egyszerre járna le a devizaswapok nagy része és nehezen jutnánk külföldi finanszírozáshoz, akkor elképzelhető, hogy vészesen apadna tovább a tartalék.

Bár historikusan alacsonynak mondhatók, de összességében sem a kormány likvid tartaléka, sem a devizatartalék mennyisége nem ad okot jelenleg aggodalomra. Egy válságra felkészülve viszont érdemes lehet nem ennyire a határon mozogni és nagyobb ráhagyásokkal teljesíteni a pénzügyi stabilitás szempontjából fontos elvárásokat. Az uniós támogatások várható megindulása éppen ezen segíthet: a kesz állomány szintje, illetve a devizatartalék is emelkedésnek indulhat. Ezzel a költségvetési tartalék jelképes emelése mellett két igazán fontos támaszt is kaphat a gazdaság.

A tartalékunk egyébként évekig 40 milliárd euró közelében volt, onnan épült le fokozatosan egyrészt az MNB mérlegének zsugorodásával, másrészt az adósságon belül a deviza részarány csökkenésével. Ezt alátámasztották a számok is, hiszen Magyarország teljes nettó külső adóssága például még 2013-ban is a GDP 120 százalékának közelében volt, tavalyra viszont ez 80 százalék alá esett. Az pedig teljesen racionális érvelés, hogy lényegesen kisebb külső adósság mellett nincs szükség akkora tartalékra sem.A tartalék egyébként a következő hónapokban szintén növekedhet, amennyiben megindulnak a brüsszeli források. A devizában érkező támogatásokat ugyanis az MNB váltja le forintra a kormány számára.