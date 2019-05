Világméretű összeomlásra készül a magyar kormány?

"A világgazdaság 2017-es kiemelkedő növekedését követően tavaly, főként a második félévtől egyre több jel utalt arra, hogy a jelenlegi, a magyar gazdaság számára is kedvező kiviteli lehetőségeket teremtő konjunktúraciklus véget érhet" - vezeti fel a konvergenciaprogram világgazdasági kockázatokkal foglalkozó részét a Pénzügyminisztérium.Bár a közgazdaságtan továbbra is adós olyan módszerek kidolgozásával, amelyekkel megbízhatóan előrejelezhetők a megtorpanások, a válságok várható bekövetkezésének ideje, mindazonáltal több mutató olyan tartományba került, amelyeket a múltban számottevően lassuló konjunktúra vagy visszaesés követett.Egyrészt annak ellenére, hogy a nyolcvanas évektől meghosszabbodtak a fellendülési periódusok, pár hónapon belül

az S&P 500 index értéke a pénzügyi válság óta megháromszorozódott, amelyhez hasonló mértékű, nagyobb korrekció nélküli növekedés mindezidáig csak az 1929-33-as összeomlást megelőző időszakban volt tapasztalható.

Az elmúlt négy évtizedben a recessziókat megelőzően negatív tartományba került ezen két mutató különbsége és a legfrissebb adatok alapján ismét hasonló helyzethez közelít

Másrészt a tőzsdék 2008-as visszaesést követő szárnyalása is egyre inkább rekordméretűvé válik:Harmadrészt egyre csökken a rövid és hosszú távú értékpapírok prémiuma közötti differencia, ami rövidtávon negatív folyamatokat eredményező kockázatok magas bekövetkezési valószínűségére utal.- írja a konvergenciaprogram.

Negyedrészt figyelmeztető, hogy a konjunktúra-kilátásokra érzékeny globális autópiac - főként a kínai és európai újautóregisztrációk csökkenésének betudhatóan - két éve stagnál. Előretekintve a bizonytalan kilátások miatt továbbra is visszafogottan alakulhat a gépjárművek iránti kereslet. Ezt a várakozást erősíti, hogy- fejtegetik.A Pénzügyminisztérium szerint továbbra is bizonytalansági tényező a globális kereskedelem motorjaként számon tartott kínai gazdaság lassulása, amit az USA-val vívott kereskedelmi háború elhúzódása is fokozhat. Mindemellett az USA protekcionista kereskedelempolitikája Európát is célba veheti. Ezen kívül - közel három éve - kérdéses a britek Európai Unióból való távozásának időpontja és módja is.Bár a várakozások szerint minimális a valószínűsége egy, a 2008-as válsághoz hasonló megtorpanásnak, ugyanakkor magas a kockázata annak, hogy