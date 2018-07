Zsiday: a forint sorsa az MNB kezében van

Egy olyan komoly fellendülés után, mint amely például hazánkat is jellemezte az elmúlt öt évben, véleményem szerint a büdzsének már legalább nullában kellene lennie, ugyanis ha jön egy lassulás, akkor így a kormányzat képes költeni, és ezzel ellensúlyt tud képezni a recessziónak

a kormány diszkrecionális döntéseivel azonban rendszeresen eltéríti a büdzsét ettől a pályától, kihasználva az aktuális mozgástereket.

A költségvetés hiánya tavaly 2%-ra emelkedett a 2016-os 1,7%-ról, az idei évre pedig a kormány 2,4%-os GDP-arányos deficitcélt tűzött ki, jövőre ez a tervek szerint 1,8%-ra csökken (az uniós módszertan szerint). Idén egyébként a visszatekintő négy negyedéves pénzforgalmi szemléletű hiány már a GDP 7%-ára rúg , mivel a kormány előfinanszírozza állami forrásból az uniós projekteket, Brüsszelből pedig nem érkezik a tervezett finanszírozási forrás. Mindezek a számok valóban azt mutatják, hogy a költségvetés végső éves egyenlege összességében nem sokat közeledett a nullás egyenleghez az elmúlt években, pedig a közelmúltban igencsak közel járt hozzá az állami kassza (a bevételi oldal látványosan erős felülteljesítésének és a kordában tartott alapvető kiadási folyamatoknak),

Nagyon fontosnak nevezte Zsiday Viktor a fizetések - sokak szerint erőszakos, de szerinte elkerülhetetlen - közelítését az európai szintekhez (ami hajtja a fogyasztási boomot is egyébként), hogy megállítható legyen az elvándorlás.

A portfóliómenedzser számára a legfontosabb figyelmeztető jel a kilátásokat illetően, hogy idén megfordul a 2008 óta töretlenül folyó jegybanki pénznyomtatás. "A nagy központi bankok elkezdik visszaszívni a gazdaságba betolt pénzeket, aminek a hatásai egyelőre nem láthatók előre, ugyanis maga a hatalmas pénznyomtatás is egy soha nem látott monetáris politikai kísérlet volt" - magyarázta Zsiday, aki azt is hozzátette, hogy félő: ha megfordul a pénznyomtatás, akkor nagy árfolyamesések jöhetnek a piacokon, ami visszahat a gazdaságra.Megítélése szerint a világgazdaság ezúttal jobban felkészült egy esetleges visszaesésre, ezért a következő globális recesszió nem lesz túl mély.Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország és általában a régiónk kitett a világgazdasági mozgásoknak, amit még az is tetéz, hogy ezeknek az államoknak a kormányzata sok esetben nem folytatott anticiklikus gazdaságpolitikát, azaz a jó időkben nem javította eléggé a költségvetési egyensúlyt.- figyelmeztetett.A szakember szerint sajnálatos módon Magyarországon nincs valódi anticiklikus gazdaságpolitika, ezért ha komolyabb problémák lesznek, a kormányzat tartalékai kevésnek fognak bizonyulni, és nehezen tudnak majd valódi segítséget nyújtani a gazdaságnak.Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az ország külső sérülékenysége csökkent, nincsenek jelentős devizaadósságok, illetve a hitelállományok alacsonyak.Úgy vélekedett, hogy emiatt érdemes kormányzati ösztönzőkkel segíteni a bérnövekedést.A forint kapcsán kifejtette, hogy a hazai fizetőeszköz sorsa teljes mértékben az MNB kezében van. "Úgy tűnik, hogy míg a kétezres években a nagy devizaadósságok miatt a forint viszonylag stabilan tartása volt a fő prioritás, és emiatt a kamatszint nagy kilengéseket mutatott, jelenleg az MNB számára az alacsony kamatszint a legfontosabb, mert most jelentős részben ettől függ az állam, a vállalatok és a lakosság kamatkiadása" - érzékeltette.