Zsiday: két éven belül satuféket nyomhat Magyarország, ha a világban beüt a krach

Ha kiderül, hogy a globális lassulás csak apró botlás volt, és újra gyorsulás jön (ebben kevésbé hiszek, de nem kizárható), akkor simán lehet idehaza 4-5% növekedés, amihez valószínűleg legalább 4% infláció társul majd. Ha Kína/Európa tovább lassul, akkor viszont a növekedésünk 2-3% közé csúszhat, bár az infláció szerintem ebben az esetben is 3% felett marad.

Ha a világban minden rendben lesz, akkor 2-3% közötti GDP-bővülés is lehetséges, a globális környezet romlása esetén azonban nulla közelébe csökkenhet a GDP növekedési üteme - figyelmeztet a szakember.

Mondjuk a forintot befolyásoló magyar kamatszint már amúgy sem az alapkamat, hanem sokkal inkább a BUBOR és a lakossági állampapírok hozamának valamiféle keveréke, a lakossági állampapíroknál meg már volt egy kamatemelés nemrég, úgyhogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kamatemelési ciklus megkezdődött.

A befektetési szakember mai blogbejegyzésében többek között a magyar gazdaság kilátásaival is foglalkozik. Meglátása szerint a bérdinamika továbbra is erős lesz, ami támogatni fogja a lakossági fogyasztást, így külső sokk nélkül még mindig magas lehet a magyar növekedés a következő időszakban. Bár, ahogy az EU-pénzek kifutnak, a negatív hatások erősödni fognak majd - teszi hozzá.- írja.Kedvező esetben (támogató külső környezetben) tehát idén is 4-5% között lehet a magyar GDP-növekedési ütem, az EU-s pénzek kifutásával azonban 2020-2021-ben erősödni fognak a negatív hatások.Zsiday szerint az inflációval komoly problémái lehetnek az MNB-nek, amire jó bizonyíték, hogy a ritkán változó és keresletérzékeny áruk inflációja felgyorsult a bérrobanás következtében, és ebben a folyamatban nem nagyon látja, miért következne be változás.A jegybanknak emiatt szigorítania kell majd, ehhez azonban a devizaswapok lezárása kevés lesz, valódi szigorítás csak kamatemeléssel lehetséges.- zárja bejegyzését.