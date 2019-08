Zsiday: közel a recesszió, egy apró érintés is halálos lehet

A világgazdaság úgy tűnik pengeélen táncol: az ipar sok helyen recesszióban, miközben a szolgáltatás továbbra is nő. A nagy kérdés az, hogy melyik húzza magával a másikat: a gyenge ipar magával rántja-e a mélybe a szolgáltatásokat, a lakossági fogyasztást, és akkor recesszió lesz; avagy a szolgáltatás felhúzza magával a gyengélkedő ipart?

a szőke tweet-huszár könnyen recesszióba tolhatja a világgazdaság egy részét.

Ám éppen azért, mert a gazdaság szinte mindenhol erősen lefékezett, a gazdasági önerősítő visszacsatolások miatt könnyen teljes leállás lehet már egy egészen kis féknyomásra is.

Ha a földön állunk két lábbal, akkor egy kisgyermek lökdösődése sem nagyon hat ránk, de ha a 100. emeleten egy fapallóra kilépve egylábon álldogálunk, akkor egy apró érintés is halálos lehet

Itt áll most a világgazdaság, mi pedig tweetről tweetre figyeljük, hogy leesünk, vagy nem.

Miért ránganak Donald Trump amerikai elnök minden tweet-jére úgy a világ tőzsdéi, mintha áramot vezettek volna beléjük - teszi fel a kérdést blogján Zsiday Viktor befektető. A válasz egyszerű: azért, mert a jelen helyzetben valóban létfontosságúnak tűnik, hogy hogyan alakulnak az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások.- írja Zsiday.Szerinte egyelőre az utóbbi tűnik valószínűbbnek, viszont éppen azért, mert a helyzet nem egyértelmű, már kis behatás is könnyen megváltoztathatja a kimenetet. Ha kialakul valamiféle kereskedelmi béke, akkor valószínűbb, hogy a globális gazdasági fellendülés tovább tart - emeli ki Zsiday, aki szerint ha ez nem valósul meg, akkorEzért ilyen fontos, hogy hogy állnak a tárgyalások, mennyire valószínű, hogy a helyzet eldurvul, vagy megjavul, mert az egyik esetben recesszió a másikban pedig növekedés a valószínűbb, ez pedig a tőzsdei árazásokat tekintve egyáltalán nem mindegy. "Ha nem lenne már most is ilyen féloldalas, és gyenge a növekedés, nem lenne ennyire fontos, hogy éppen holnap vagy holnapután ülnek-e le egymással tárgyalni a kínaiak és az amerikaiak" - tette hozzá.- vélekedik a szakértő.