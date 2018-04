Zsiday Viktor elárulta az Orbán-kormány győzelmének titkát

A befektetési szakértő Bill Clinton elhíresült "It's the economy, stupid!" mondását felidézve világít rá a választók elsődleges motivációjára, amikor arról kell dönteni, hogy kire szavazzanak:Magyarország ilyen szempontból nem különb az Egyesült Államoktól, az emberek többsége végső soron itt is ezeket a szempontokat mérlegeli. Zsiday ugyanakkor hozzáteszi, hogy bár a politikusoknak van ráhatása a gazdaságra, de sokkal kevesebb, mint ahogy azt választóik gondolják, a munkaerő-piaci folyamatok ugyanis nagymértékben ki vannak téve a nemzetközi ciklusoknak.Ezzel el is érkeztünk a múlt hét vasárnapi választásokhoz, amelyen az eddigi kormánypárt elsöprő győzelmet aratott. Zsiday egy ábrán összeszedte, hogy a rendszerváltás óta az egyes kormányok alatt mekkora reálbér-növekedés következett be (vízszintes tengely), illetve hogy a következő választásokon az épp hatalmon lévő kormánypárt mennyivel több (vagy éppen kevesebb) listás szavazatot kapott (függőleges tengely).

Klikk a képre!

Megjegyzés: A 2010-es érték valószínűleg azért illeszkedik kevésbé, mert a lakosság jelentős részének volt svájci frank hitele, amelynek a törlesztője extrém módon megugrott, ami ahhoz vezetett, hogy a valójában elkölthető jövedelmük sokkal jobban zsugorodott, mint az a reálbérmutatóból következne. Számukra az infláció sokkal nagyobb volt mint a hivatalos, és a reálbér csökkenése is sokkal nagyobb volt emiatt, tehát valószínűleg az "érzékelt" reálbércsökkenés nem a valóságnak megfelelő 6% volt, hanem jóval nagyobb, 10-20%, és így már az illeszkedés is sokkal jobb lenne.

Az összefüggés teljesen egyértelmű: ha van bérnövekedés, akkor megtartható vagy növelhető is az aktuális kormánypártra szavazók száma, ha csökkennek a bérek, akkor viszont elpártolnak tőlük a szavazóik. Mivel a 2014-17 közötti időszakban igen magas bérnövekedés volt, így nem csoda, hogy a Fidesz szavazóinak száma nőtt.

- vonja le a következtetést a befektetési szakértő.Zsiday szerint ilyen bérnövekedés mellett nagyon el kell rontani valamit, hogy egy kormány megbukjon, és mivel a következő években valószínűleg kitarthat ez a gyors bérnövekedés, ezért a kormánypárt népszerűsége magas maradhat.Azt persze hozzáteszi, hogy a valóság ennél összetettebb, vagyis lehetne ezt a "modellt" sokkal jobban javítani, belevenni a munkanélküliség, a hiteltörlesztők, az elkölthető jövedelem és egy sor gazdasági mutató változását, a lényeget azonban ez az egyszerű ábra is jól szemlélteti. Ahogy Bill Clinton mondta: a gazdaság az, ami számít.