Koronavírus: lezárhatja egyes határátkelőit Szlovákia, de Lengyelország is fontos bejelentést tett

Tovább romlik a járványhelyzet Szlovákiában, kedden 2202 koronavírus-fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumokban, ami az eddigi legmagasabb napi szám. Az elvégzett 13 800 teszt is megközelítette az eddigi tesztelési rekordot - közölte az egészségügyi információk nemzeti központja szerdán. A védelmi miniszter szerint nem zárható ki, hogy november 2-a után Szlovákia határain tesztelni fogják a belépőket, de a belügyminiszter szerint akár a határátkelők egy részét is lezárhatják. Eközben Lengyelországban is fontos bejelentéseket tettek, ott a középiskolák és egyetemek után az általános iskolák felső tagozatai is áttérnek vegyes vagy távoktatásra.