Így értékeli Joe Biden és Donald Trump a mai elnökjelölti vitát

Mintha két külön világban élne a két jelölt, annyira eltérő véleményeket fogalmaztak meg a mai vitán a szakpolitikai kérdésekről, de a múltkori vitához képest hatalmas előrelépés, hogy már volt érdemi szakpolitikai vita. A mai esemény kemény hangvételű volt, a felek élesen kritizálták egymást, de nem az első vita színvonalon aluli stílusában, hanem kifejezetten kulturált módon. A vitát élőben közvetítettük, cikkünk és gyorsértékelésünk itt olvasható:

Ahogy azt írtuk, szerintünk Donald Trump volt az este győztese, de mindennek vélhetően kevés hatása lesz a választás kimenetelére. Trump természetesen szintén így gondolja, valósággal elárasztotta Twitter-fiókját a győzelmét mutató felmérésekkel és véleményekkel:

Az elnök emellett a vita számára egyik legfontosabb pontját is kiemelte, amikor Joe Bident nyilatkozatra bírta az olajiparral kapcsolatos terveiről. Az elnök a Twitteren felhívta a figyelmet a demokrata jelölt korábbi állításaira és az ellentmondásokra. Itt például Rand Paul szenátor bejegyzését retweetelte:

I don’t know why thinks he can continue to lie about this. He wants to ban fracking and end all fossil fuels like coal too. Kentucky is watching, and so are many other states. @JoeBiden