Donald Trump "Fake News"-t kiáltott: csak azért emelkednek a koronavírus-esetszámok Amerikában, mert sokat tesztelnek

A korrupt média összeesküvés mindenkori csúcsán van, az Egyesült Államokban csupán azért a világon a legmagasabb a koronavírus-esetszám, mert mást sem csinálnak, csak tesztelnek. Fake News összeesküvés az egész – állítja az elnök Twitter-bejegyzésében. És egyben azt is megígéri, hogy ennek véget vetnek november 4-én, az elnökválasztás után.

Cases up because we TEST, TEST, TEST. A Fake News Media Conspiracy. Many young people who heal very fast. 99.9%. Corrupt Media conspiracy at all time high. On November 4th., topic will totally change. VOTE!