Most dől el Kína következő öt éve – Összeül a központi bizottság

A héten ülésezik a Kínai Kommunista Párt központi bizottsága, mely Hszi Csinping elnök vezetésével az ország következő ötéves tervéről dönthet.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A CNBC cikke szerint kritikus helyzetben döntenek a tizennegyedik ötéves tervről, hiszen a koronavírus-járvány és a növekvő amerikai-kínai feszültségek rányomták a bélyegüket az ázsiai ország gazdaságára és társadalmára az utóbbi időszakban. Közgazdászok most azt jósolják, hogy néhány éven belül Kína lehet a világ legnagyobb gazdasága.

Az új ötéves terv azért is lényeges, mert egy sor mérföldkő áll Kína előtt: jövőre lesz százéves a Kommunista Párt, majd 2022-ben a huszadik pártkongresszus jöhet. Közben a középpontban lehet a korábban meghatározott Made in China 2025 program, ami a high-tech iparágak és a fő feldolgozóipari központok fejlesztését tűzte ki célul. A most meghatározandó ötéves tervet várhatóan jövő tavasszal publikálják majd a párt kongresszusán.

Szerintem a beszállítói láncok biztonsága lehet az egyik alapja az új tervnek – mondta a CNBC-nek Dan Wang, a Hang Seng China közgazdásza. Emellett a hosszútávú terveken kisebb módosítások várhatók a párttól, illetve várhatóan az USA-val való verseny és a nemzetgazdasági jelentőségű iparágak fejlesztése lesz fontos.

Belföldön elsősorban a fogyasztás élénkítésében láthatja a megoldást a gazdasági nehézségekre a kínai vezetés, akár szóba kerülhet a gyermekvállalási korlátok eltörlése is ennek jegyében.

A gazdasági növekedés szempontjából a várakozások szerint a következő években a mennyiség helyett a minőségre helyezik majd a hangsúlyt. A gazdaság már az elmúlt években érezhetően lassult, mivel a közgazdászok szerint a korábbi erőteljes növekedést hitelfelvétel fűtötte, az exportról próbálták eltolni a hangsúlyt a belső fogyasztás felé.

Címlapkép: Getty Images