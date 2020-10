Biden vagy Trump? Ön szerint ki nyeri meg az amerikai elnökválasztást? Szavazzon!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nyakunkon az amerikai elnökválasztás, már csak egy hetet kell várnunk arra, hogy az Egyesült Államok választópolgárai arról döntsenek november 3-án, hogy ki vezesse tovább az országukat. A levélszavazás már most is folyik, az előzetes pollok alapján Biden lesz a befutó, de a 2016-os választáson is nagy meglepetést hozott Trump győzelme. Ön szerint ki fog nyerni? Szavazzon a Portfolio-n!