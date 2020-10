Amerikai elnökválasztás: Biden visszavett két fontos államot, Trump nehéz helyzetben

Alighogy Donald Trump visszaszerezte a vezetést a felmérések szerint Floridában, egy nap múlva már ismét Biden vezet a kulcsfontosságú államban, Trump emellett immár újra vesztésre áll Georgiában, és a csatatér-államok közül már csak két helyen vezet - mindkét helyen nagyon szűk többséggel.

A legfrissebb felmérések átlaga szerint - amely már tartalmazza a mai felméréseket is - Donald Trump elveszítette az épphogy megszerzett előnyét Floridában, az államban most Joe Bidennek van 1,2%-pontos előnye. A csatatér-államok közül emellett Gerogiában is újra Biden vezet, miután pár napja Trump ott is fordítani tudott. A választás szempontjából döntő fontosságú csatatér-államok közül csak kettőben vezet Trump: Texasban és Ohióban, mindkét helyen minimális az előnye.

Mivel a legtöbb államban a verseny már szinte lefutott, így abból lesz elnök, aki a fenti államok többségét megnyeri, de mivel Joe Biden eleve több elektorra számíthat a hagyományosan demokrata államokból, így Trumpnak a csatatér-államok közül sokkal többet, legalább 6-ot meg kell nyernie ahhoz, hogy elnök legyen. Az elnök egy dologban viszont továbbra is bízhat: hogy a felmérések pontatlanok, vagy a republikánus szavazók választási hajlandósága magasabb, mint a demokratáké. Mindkettőre van esély.

Már csak 5 nap van hátra az amerikai elnökválasztásig! Kövesd velünk az eseményt: legfrissebb híreinket ide kattintva találod. November 3-án egész éjszaka, percről-percre cikkünkben közvetítjük a választás legfontosabb fejleményeit!

