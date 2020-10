Ausztriában 5000 felett az új fertőzöttek száma, lockdown jöhet

Szombaton 5349 új koronavírus-fertőzést jelentettek Ausztriából, a kormány új szabályok bevezetését tervezi.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Sebastian Kurz kancellár korábbi elmondása szerint a kórházi kapacitások elérnék a határukat, ha 6000 napi új fertőzött lenne az országban - az új szám viszont már közelíti ezt a határt.

A kancellár szerint a gazdaságra káros második körös lezárást csak az utolsó esetben vetik be de a helyi média szerint a kormány most is szigorú intézkedések bevezetését dolgozza ki.

Az új fertőzések száma szombaton nem jelentett új rekordot, pénteken 5 627 új megbetegedésről adtak hírt.

(Reuters)

Címlapkép: Getty Images