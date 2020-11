Németország is megszólalt az amerikai elnökválasztásról

Új fejezetet kell nyitni a transzatlanti kapcsolatok történetében az amerikai elnökválasztás után - mondta a német külügyminiszter egy vasárnapi lapinterjúban.

Heiko Maas a Der Tagesspiegel am Sonntag című lapban közölt interjúban arra a kérdésre, hogy mennyire szurkol Joe Biden demokrata jelöltnek, kiemelte, hogy "veszélyes lenne, ha külügyminiszterként személyes kívánságokat fogalmaznék meg más országokban rendezett választások kimenetelével kapcsolatban".

Az amerikai elnök megválasztása "nem a mi döntésünk, hanem az amerikaiak demokratikus választása" - jelentette ki a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa.

"Azt kívánom, hogy az következzék be, amit megtanultunk az amerikaiaktól: hogy mindenki elfogadja a demokrácia szabályait. Ehhez az is hozzátartozik, hogy nemcsak ragyogó győztesek vannak, hanem jó vesztesek is" - tette hozzá a német diplomácia vezetője.

Mint mondta, akármi is az eredmény, Németországnak "a demokraták közötti civilizált kapcsolatok kultúrája" jegyében kell kezelnie az új helyzetet.

Hangsúlyozta, hogy már az előző amerikai elnök, Barack Obama idején is voltak nézeteltérések a transzatlanti kapcsolatokban, de akkoriban volt még párbeszéd. "A hivatalban lévő elnökkel sajnos nincsenek ilyen működőképes konzultációs eljárások, ami aláássa a bizalmat" - mondta a német külügyminiszter, aláhúzva, hogy az európai-amerikai viták, nézeteltérések csak Moszkvának és Pekingnek használnak.

Mindezért sürgősen egy új kezdetre van szükség a transzatlanti kapcsolatokban

- emelte ki Heiko Maas.

Kifejtette: arra számít, hogy a következő elnöki ciklusban is kitart az a külpolitika, amelynek révén Amerika fokozatosan visszavonul bizonyos érdekszférákból. Azonban ezzel együtt is "ismét egy csapatban kellene játszanunk", ismét jobban kellene hallgatni egymásra és többet kellene tanulni egymástól.

Ezért "a választások után gyorsan javaslatokat teszünk Washingtonnak, egy új transzatlanti +New Deal+ kidolgozását kezdeményezzük" - mondta Heiko Maas. A tervezett megállapodás tartalmáról elmondta, hogy egyetértésre kell jutni a "globális +játékszabályokról+", így a többi között a nemzetközi kereskedelem előírásairól, az éghajlatváltozás elleni küzdelemről és koronavírus-világjárvány megfékezésére tett erőfeszítésekről. Ezek mind-mind olyan területek, amelyeket a "tisztán nemzeti" válaszok nem vezetnek megfelelő eredményre - mondta a német külügyminiszter.