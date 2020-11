Hatalmas Trump brit elutasítottsága, egyetlen választókerületben sem nyerne

Egyre erősebb az Amerika-ellenesség Németországban, ami a transzatlanti kapcsolatok törékenységét fokozza – fejtette ki álláspontját az amerikai elnökválasztások előttre időzített cikkében a német védelmi miniszter, és éppen ezzel párhuzamosan tette közzé a Politico azt a közvélemény-kutatást, miszerint Donald Trump egyesült királyságbeli elutasítottsága annyira magas, hogy egyetlen választókerületben sem nyerne.

Annegret-Kramp-Karrenbauer német védelmi miniszter a lapnak írt cikkében arra emlékeztet, hogy az Amerika-ellenes érzelmek a németeknél mindig is megfigyelhetők voltak és most erősödőben vannak, így a transzatlanti együttműködés erősítésének témáját felhozni most kényes, de meg kell tenni, mert ez fontos.

Azt, hogy Trump elnöksége miatt romokban Amerika megítélése az európai kontinensen, már egy szeptemberi Pew Research felmérés jól bemutatta, miszerint több évtizedes mélypontra esett a briteknél, franciáknál, németeknél Amerika megítélése. Most erre erősített rá a Politico által megrendelt Hanbury Strategy felmérése, amely az Egyesült Királyságban 3991 embert kérdezett meg, majd az eredményeket átfuttatta egy választókerületi szintű modellen és mindez azt hozta ki, hogy

egyetlen brit választókerületben sem nyerne Donald Trump Joe Bidennel szemben, ha szavazhatnának a britek.

Még a leginkább Trump-támogató brit választókerületben (Great Grimsby) is mindössze 33%-os Trump támogatottsága, és országos szinten 75%-os aránnyal Biden nyerne. Még azoknak a brit nagyvárosokban is a demokrata elnökjelölt nyerne, amelyek hagyományosan inkább a republikánus pártot támogatják. Biden támogatottsága különösen az idősebbek között magas (80% feletti), de még a fiatalabb korosztályokban is masszívan vezet Trumppal szemben.

A felmérést készítő cég partnere, James Kanagasooriam szerint az eredmények azt mutatják, hogy extrém mértékben sérült az Egyesült Államok megítélése a világban és

az amerikai kultúrharc egyáltalán nem csapódik le a kívánt módon, ha a britekhez próbálják importálni.

Egyébként az, hogy Európában nagy az elutasítottsága Trumpnak, még magának az elnöknek sem újdonság, hiszen ő maga mondta egy hétvégi pennsylvaniai kampányeseményén, hogy a kínaiak és az irániak mellett a németek is meg akarnak szabadulni tőle. A jelek szerint a britek is ugyanígy gondolják a dolgot.

A Politico saját felmérési összesítése szerint Biden a szükséges 270 helyett 290 elektort nyerhet el az 538-ból, tehát meg tudja szerezni az elnökséget, hiszen Trump csak 163 biztos elektori szavazattal számolhat. Friss cikkeink a témában:

