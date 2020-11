Amerikai elnökválasztás 2020: megjöttek az utolsó felmérések, ennél izgalmasabb már nem lehet a verseny

Megérkeztek az utolsó felmérések a mai amerikai elnökválasztás előtt, amelyek azt mutatják, hogy szűkült a különbség a felek között. Még mindig Joseph Biden demokrata jelölt vezet Donald Trump republikánus elnök előtt a fontos billegő államokban, de Trumpnak jelen pillanatban elég lenne 5 államban fordítania, hogy nyerjen. A felmérések nem őt hozzák ki nyertesnek, de 2016-ban is a demokrata jelölt győzelmét vetítették előre - igaz, Hillary Clintonnak nem volt akkora előnye a felmérésekben, mint most Joe Bidennek. Könnyen lehet, hogy ma éjszaka (inkább holnap hajnalban) akár győztest is hirdethetünk - ne maradj le róla, kövesd velünk az eseményeket, ugyanis folyamatosan élőben tudósítjuk a történteket.

Megérkeztek az amerikai elnökválasztás előtti utolsó felmérések, amelyek továbbra is jelentős Biden-előnyt mérnek, de több fontos csatatér-államban is szűkült a különbség. Az amerikai elnökválasztási rendszer sajátosságából az következik, hogy a legtöbb tagállam eredménye lefutott, így azokra a tagállamokra kell fókuszálnunk, ahol még szoros a verseny, ezek közül is a népesekre. Ezeket hívjuk csatatér-államoknak.

Hogy néz ki az amerikai elnökválasztási rendszer?



Az amerikai választási rendszerről tudni kell, hogy az elnököt nem közvetlenül a nép, hanem az úgynevezett elektorok választják meg. Az 538 elektor az 50 tagállamban nagyjából népességarányosan oszlik meg: jelenleg a legnagyobb tagállam 55 elektort küld, a legkisebb csak 3-at. A választók az egyes tagállamokban az elnökjelöltekre szavaznak, és aki megnyeri a versenyt az adott tagállamban, az a tagállam összes elektorát megnyeri. Teljesen mindegy, hogy az adott helyen a győztes jelölt 51%-kal vagy 70%-kal nyer, akkor is megkapja az összes elektort, míg a vesztes semennyit. Elnök végül abból lesz, aki az elektori kollégiumban legalább 270 szavazatot tud magának. Ezért figyelünk azokra a népes tagállamokra, ahol szoros a verseny, mert az elnökválasztás valójában itt dől el.

A fontos csatatér-államokban nagy Joe Biden előnye, de több tagállamban is szűkült a múlt hét végén látott felmérésekhez képest. Az alábbi adatok a legújabb felmérések átlagát mutatják (az átlagolt felméréseknek lényegesen kisebb a pontatlansága, mint egy-egy felmérésnek):

Georgiában múlt hét végén még 2%-pont feletti volt az előnye, most mindössze 0,2%-pont.

múlt hét végén még 2%-pont feletti volt az előnye, most mindössze 0,2%-pont. Észak-Karolinában legutóbb 1,5%-pont előnyt mértek Bidennek, most csak 0,2%-pontot.

legutóbb 1,5%-pont előnyt mértek Bidennek, most csak 0,2%-pontot. A leglátványosabb azonban Pennsylvania , ahol pár hónapja még 7-8%-pont körül is volt Biden előnye, már azonban csak 3,7%-pont.

, ahol pár hónapja még 7-8%-pont körül is volt Biden előnye, már azonban csak 3,7%-pont. Illetve megfordult a verseny állása Iowában is, ahol pénteken még Biden-előnyt mértek. Ez a tagállam azonban kicsi, a lentiek közül ez számít majd legkevésbé.

Vannak azonban tagállamok, ahol épp ellentétes a trend, és Biden előnye nőtt múlt héthez képest:

Arizonában , amely klasszikusan egy republikánus tagállam volt, folyamatosan nőtt az elmúlt hetekben a demokrata jelölt előnye.

, amely klasszikusan egy republikánus tagállam volt, folyamatosan nőtt az elmúlt hetekben a demokrata jelölt előnye. Floridában rég volt ekkora különbség a felek között, Biden majdnem megduplázta előnyét pár nap alatt - de még így is szűk ez az előny.

rég volt ekkora különbség a felek között, Biden majdnem megduplázta előnyét pár nap alatt - de még így is szűk ez az előny. Wisconsinban pedig szinte már behozhatatlanra nőtt a Biden-előny.

Utóbbi emiatt már nem is tekinthető igazi csatatér-államnak, Arizonában pedig annyira szűk ez az előny, hogy ezek nem igazán növelik érdemben Biden esélyeit.

Mennyi tagállamot kell Trumpnak nyernie ahhoz, hogy fordítson?

Ha minden a jelenlegi felmérések szerint alakulna, akkor Joe Biden simán nyerné a választást, sokkal több olyan tagállam van ugyanis, ahol biztos a demokrata győzelem, mint a republikánus jelölt számára borítékolható államok (213-96 az állás a teljesen biztosan előrejelezhető kimenetelű államokban Biden javára). Ha a legújabb felmérések pontosak, akkor Bidennek 352 elektora, Trumpnak pedig 186 elektora lenne (a cikk végén látható a mellékelt táblázat az egyes tagállamokban mért támogatottságokról). Így Bidennek a csatatér-államok közül is kevesebbet kéne megnyernie, hogy elnök legyen.

Trumpnak viszont a csatatér-államok közül mindössze 5 olyat kell megnyernie, ahol most Biden vezet ahhoz, hogy ő maradjon az elnök.

Be kell húznia Észak-Karolinát (15 elektor), ahol mindössze 0,3%-pont Biden előnye a friss felmérések szerint.

(15 elektor), ahol mindössze 0,3%-pont Biden előnye a friss felmérések szerint. Georgiát (16 elektor) is hoznia kell, ahol 0,2%-pont a különbség Biden javára.

(16 elektor) is hoznia kell, ahol 0,2%-pont a különbség Biden javára. Hoznia kell Arizonát (11 elektor), ahol 2,2%-pont a demokrata jelölt előnye, és nőtt az elmúlt napokban.

(11 elektor), ahol 2,2%-pont a demokrata jelölt előnye, és nőtt az elmúlt napokban. Meg kell nyernie Floridát (29 elektort), a tagállam ugyanis nagyon népes ahhoz, hogy meg tudja spórolni itt a győzelmet. Itt 3,1%-pont Biden előnye, és az elmúlt napokban ez nőtt.

(29 elektort), a tagállam ugyanis nagyon népes ahhoz, hogy meg tudja spórolni itt a győzelmet. Itt 3,1%-pont Biden előnye, és az elmúlt napokban ez nőtt. És nem tudja megspórolni a pennsylvaniai (20 elektor) győzelmet sem, ahol bár még mindig viszonylag nagynak tűnik Biden előnye, ám a momentum Trump mellett van: meglepően sokat faragott le a hátrányából az elmúlt napokban, és a felmérések is nagyot tévedtek 2016-ban. Ez azért kiemelten fontos, mert ha egy államot kellene mondani, amin a győzelem múlhat, akkor az Pennsylvania lehet.

Emellett természetesen be kell húznia azokat a billegő államokat, ahol vezet: Ohiót, ahol 0,9%-pont az előnye, Texast, ahol 1,6%-ponttal vezet. Ha Texast elbukja, akkor onnantól kezdve eldőlt a verseny, mert az azt mutatja, hogy a trumpi aluldtetektálás jelensége idén nem áll fenn. Trump helyzete egyáltalán nem reménytelen, ugyanis

a fenti 5 tagállamban átlagosan mindössze 1,9%-pont a lemaradása.

A legkönnyebb Georgiában és Észak-Karolinában fordítani, mert ott elhanyagolható mértékű az előnye, Florida és Pennsylvania keménnyebb dió lesz. Pennsylvaniában ugyan csökkent a különbség, de még így is itt a legnagyobb, 3,7%-pont, Floridában pedig Biden előnye nőtt a napokban. Nekünk ma Floridát kell nagyon figyelnünk, mert ebben az államban lesz ma eredmény magyar idő szerint kora reggel.

Ha Floridát Trump elveszíti, akkor szinte biztos, hogy elbukta az elnökválasztást.

Ez azért van így, mert ha ezt a 29 elektort nem szerzi meg, akkor már be kell húznia Michigant és Wisconsint is, ami majdnem lehetetlen, hiszen ha a 3%-pontos hátrányú Floridában nem mérték őt alul, akkor nagyon valószínű, hogy máshol sem becsülték alá a támogatottságát. Így tehát ma hajnbalban Floridára figyelünk, illetve Ohióra, ahol szintén lesz ma eredmény: ha itt Biden nyer Florida mellett, akkor nincs miről tovább beszélni, ha pedig Texast is elveszíti, ahol szintén lesz ma eredmény, akkor földcsuszamlás-szerű vereséget fog szenvedni. Ha ma Trump megnyeri Floridát, behúzza Texast és Ohiót, az annyit jelent, hogy megmaradt az esélye a győzelemre (bár ha nagy arányú győzelmet arat, akkor arra következtethetünk, hogy a felmérések megint pontatlanok voltak, és más államban is nagyobb a támogatottsága a mérténél). Ebben az esetben még nem lefutott a verseny, és nem is lesz napokig, mert akkor Pennsylvaniára várunk, ahol csak a választás után kezdik összesíteni a levélszavazatokat.

Hivatalos eredmény tehát ma nem várható, de megvan arra az esély, hogy ma már nagy biztonsággal Biden-győzelmet hirdethetünk, Trump-győzelmet viszont valószínűleg nem (esetleg egy nagyarányú győzelem Floridában előrevetítheti ezt, de nagy biztonsággal akkor sem tudjuk előrevetíteni a republikánus győzelmet).

Egy dolog azonban biztos: Trump győzelméhez most is mindenképp az kell, hogy a közvélemény-kutatások több tagállamban is tévedjenek, méghozzá érdemben.

Most is tévedhetnek a felmérések

Pontosan ez történt 2016-ban, amikor Hillary Clinton támogatottsága a választás előtti napokban magasabb volt, mint Trumpé, a felmérések viszont nagyot tévedtek, és Trump simán győzött az elektori kollégiumban. Most azt látjuk, hogy Biden előnye sok tagállamban nagyobb, mint 2016-ban Clintoné volt. Az alábbi államok közül végül mindenhol Trump nyert 2016-ban.

Ha a 2016-os tévedéseket összevetjük Biden mostani előnyével, akkor azt látjuk, hogy sok tagállamban alacsonyabb Biden előnye, mint amekkorát 2016-ban tévedtek a felmérések (az alábbi ábrán a tévedések egyben Trump aluldetektálását is jelentik, mert kivétel nélkül mind Clinton javára tévedtek). Wisconsint például nagy valószínűséggel elveszíti Trump, de ami igazán aggasztó számára, az Florida, ahol relatíve pontosak voltak a felmérések, és ebben az államban Biden előnye stabil, és nőtt is. Hasonló a helyzet Arizonában is. Pennsylvaniában és Michiganben viszont okkal bízhat Trump abban, hogy alulmérik, de ha Floridát, Arizonát, Wisconsint elveszíti, akkor már Michigan, Pennsylvania, Georgia, Ohio és Texas és Észak-Karolina sem lesz neki elég.

Florida és Pennsylvania tehát két olyan állam, amelyeket mindenképpen nyernie kell, és ezek közül az elsőben már ma eldől a verseny.

Azt azonban el kell mondani, hogy a már leadott levélszavazatok alapján arra következtetünk, hogy a demokrata részvétel magas lesz, ez pedig azt is jelentheti, hogy Trump alulmérése ma nem annyira jelentős. A levélszavazók nagy része ugyanis demokrata, mivel Biden erre buzdította híveit, míg Trump személyes jelenlétre kérte a szavazóit. Az előzetes szavazatok aránya meghaladta a 2016-os összszavazat 68%-át.

Végezetül álljon itt a modellünk, amely szerint az elektori kollégium megoszlását kiszámoltuk. A felmérések a billegő államokban a mai adatokat tartalmazzák, egyéb helyeken csütörtökiek a felmérések, de ezeken a helyeken a verseny lefutott. A ma éjszaka során ezt a modellt folyamatosan frissítjük a részeredményekkel, és rendszeresen újrakalkuláljuk az esélyeket. Tarts velünk, és nem maradsz le semmiről!

