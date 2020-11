Íme a válasz, meddig kell izgulnunk, hogy megtudjuk: Biden, vagy Trump nyert

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Magyar idő szerint november 4-én szerdán hajnali 1 óra és reggel 7 óra között zárnak be az Egyesült Államok különböző tagállamaiban a szavazóhelységek, így elméletileg szerda reggel-délelőtt már tudnunk kellene, hogy ki nyerte az amerikai elnökválasztást, illetve a szenátusi és képviselőházi választásokat. A koronavírus-járvány miatt és az erre buzdítás miatt azonban rekord számú levélszavazatot adtak már le az amerikaiak, amelyek beérkezése és összeszámolása mindezt a képet alapvetően felülírhatja, így akár napokig is masszív bizonytalanság uralkodhat, hogy végülis ki győzött. Megnéztük a kulcsfontosságú csatatérállamokban, hogy hol mikor zárnak az urnák és melyek a szabályok a levélszavazatok terén, hogy ezzel is fogódzót adjunk olvasóinknak arról, mikor hirdethetünk győztest nagy biztonsággal.