Koronavírus: újabb szigorításokról egyeztetett az olasz kormány a tartományok vezetőivel

A koronavírus-járvány miatt szükségessé vált újabb korlátozásokról egyeztetett kedden az olasz kormány a tartományok képviselőivel, az olasz sajtó ezzel kapcsolatban azt írta, hogy csütörtöktől a kritikus helyzetűnek ítélt tartományok lezárására és országos éjszakai kijárási tilalom bevezetésére lehet számítani.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A közvélemény már napok óta várja az újabb szigorítások bejelentését, a legfrissebb közlések szerint a rendelkezéseket legkésőbb szerdán jelentik be. Október közepétől most szigorítják negyedik alkalommal az óvintézkedéseket, az újabb korlátozások november 5-től december 3-ig lesznek érvényesek. Hírek szerint az intézkedések között szerepel az országos éjszakai kijárási tilalom bevezetése este tíz órától reggel ötig. Országosan lezárják a mozikat, a színházakat, a múzeumokat, valamint hétvégenként a bevásárlóközpontokat is.

A húsz tartományt vörös, narancssárga és zöld térségre osztják a járvány terjedésének üteme, valamint a helyi egészségügy leterheltsége szerint. Vörös régióként osztályozhatják Lombardia, Piemont, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta tartományt, valamint a déli Calabriát. A vörös zónákban leállítják a kereskedelmet, a vendéglátást, a szolgáltatásokat, miként az a tavaszi zárlat időszakában is történt, egyedül az élelmiszert és alapvető cikkeket árusító üzletek és az ipari létesítmények működhetnek. A tantermi oktatás kizárólag az általános iskola első öt osztályában folytatódik. A vörös térségekben a szabadtéri sportolás is tilos lesz, és az érintett területeken jelentősen korlátozzák a tartományon belüli mozgást is. Az ország többi részében az oktatás a tantermekben folytatódik az általános iskolákban, tizennégy éves kortól pedig online tanításra állnak át.

Egy nap alatt 28 244 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki, és 353 beteg hunyt ela Covid-19 szövődményeiben, így a halottak száma elérte a 39 412-t. Az egy nap alatt feljegyzett halottak száma legutóbb május 6-án volt ilyen magas. Az aktív fertőzöttek száma meghaladta a háromszázezret, kórházban több mint 21 ezren vannak, intenzív osztályon 2225 beteget kezelnek. Korábban a kormány kritikus küszöbként jelölte meg, ha kétezer fölé lép az intenzíven lévő Covid-19 betegek száma.

Címlapkép: Getty Images