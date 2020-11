Mindenki az amerikai elnökválasztásról beszél: de van egy másik esemény is ma, ami majdnem annyira fontos

Az amerikai elnökválasztás mellett ma tartják a kongresszusi választásokat, ahol az a tét, hogy a demokraták meg tudják-e szerezni a Szenátust a republikánusoktól. A Kongresszus színezete nagyon fontos, mert az elnök gazdaságpolitikai mozgásterét erősen behatárolja, ha nem az őt delegáló párt tartja kezében a többséget a törvényhozásban.

Hatalmas figyelmet kap a mai amerikai elnökválasztás, mi is gyakran teszünk közzé az eseménnyel kapcsolatos elemzéseket, és élőben közvetítjük a fejleményeket. Ez nem meglepő, hiszen a világ idei legfontosabb eseményéről van szó, amelynek Európára és Magyarországra is nagy hatása lesz. Beszámoltunk az elnökjelöltek elképzeléséről is, és a lehetséges világképről Trump- vagy Biden-győzelem esetén.

A helyzet azonban az, hogy mindezek közül nagyon sok dolog nem tud megvalósulni, ha a kongresszusi választásokon eltérő eredmény születik, mint az elnökválasztáson.

Az elnökválasztás mellett ma tartják a kongresszusi választásokat az Egyesült Államokban, ahol a teljes alsóházat, valamint a Szenátus nagyjából harmadát cserélik le. Sok ügyben – így például adópolitikai ügyekben – az elnök nem tud egyedül döntést hozni, mert az a Kongresszus hatáskörébe tartozik, így például az amerikai gazdaság számára szükséges második körös mentőcsomag is azért csúszik, mert nincs egyetértés a republikánus kormány és Szenátus, valamint a demokrata többségű Képviselőház között.

Kongresszus, Szenátus, Kapitólium.. . mik ezek?



Az amerikai politikai rendszer Európából nézve bonyolultnak tűnik, pedig valójában csak az eltérő fogalmakkal kell tisztában lennünk. A Kongresszus nem más, mint az Egyesült Államok parlamentje. Ennek alsó háza a Képviselőház, ahova a tagállamok lakosságarányosan küldenek képviselőket. A Szenátus az amerikai parlament felsőháza, ahova viszont minden tagállam 2 szenátort küld, azaz itt nincs jelen az arányosság elve. A Kapitólium pedig egyszerűen az épület neve, ahol a Kongresszus ülésezik. Az amerikai „parlamenti” választásokat nem 4 évente tartják, hanem rotációs rendszerben: így előfordulhat, hogy az elnöki ciklus közepén a kongresszusi többség megváltozik.

Milyen eredménye lehet ma a kongresszusi választásoknak?

A Képviselőházban az eredmény teljesen lefutottnak tűnik, itt még a közvélemény-kutatások sem tudnak akkorát tévedni, hogy ne demokrata többség legyen. A RealClearPolitics választási összesítő adatai szerint várhatóan 209 helyet biztosan megszereznek a demokraták, míg a republikánusok 182-t, így a demokratáknak csak 9 további széket kell elnyerniük a többséghez a „billegő” helyek közül – ahol többségében szintén ők vezetnek. A demokrata uralom az alsóházban megfelel a közhangulatnak, amely országos szinten Biden előnyét mutatja Trumppal szemben (de az amerikai elnökválasztási rendszer sajátosságai miatt ez mit sem számít).

Sokkal érdekesebb azonban a Szenátus, ahol 35 széket újítanak meg ma. Ugyancsak a RealClearPolitics összesítése szerint a választás után a demokratáknak biztosan lesz 45, a republikánusoknak 46 széke (ebben benne vannak a most nem megújuló székek és azok is, amelyek a mostani választáson lefutottak), és verseny 9 helyen várható. Ezek közül

Arizonában a portál felmérési összesítője szerint a demokrata jelölt vezet 5,7%-ponttal,

Georgiában 0,7%-pont a demokrata jelölt előnye,

Iowában a republikánus szenátor-jelölt vezet 1,4%-ponttal.

Maine államban fej-fej mellett áll a republikánus és demokrata szenátor-jelöltek,

Michiganben a demokrata jelöltnek van 5,4%-pont előnye.

Minnesotában szintén a demokrata jelölt vezet 5%-ponttal,

Montanában jelenleg fej-fej mellett mérik a jelölteket.

Észak-Karolinában demokrata előny van, 2,6%-pont.

Dél-Karolinában a felek fej-fej mellett állnak a legfrissebb felmérések átlaga szerint.

Mindez azt jelenti, hogy a 9 billegő állam közül 5 helyen demokrata előnyt mérnek, 3 helyen van döntetlen, és csupán egy helyen vezet a republikánus jelölt. Mindebből arra következtetnek az elemzők, hogy a demokrata győzelemre nagyobb a valószínűség, viszont azt is látjuk, hogy a felmérések nagyon közel mérik egymáshoz a republikánus és demokrata jelölteket, a felmérések pontossága viszont kérdéses. Ha például Donald Trump valós támogatottsága nagyobb, mint amit a felmérések mutatnak, akkor ez jellemző lehet a republikánus szenátor-jelöltekre is.

Még egy nagyon fontos dolgot kell kiemelni a szenátori választásokról, ami az elnökválasztásra is jellemző: a levélszavazatok miatt várható, hogy az eredmény nem azonnal derül ki, így nagy az esély arra, hogy a Szenátusban nem tudunk győztest hirdetni holnap hajnalban.

