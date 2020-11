Amerikai elnökválasztás 2020: Tényleg nyerhet még Biden? Kiszámoltuk

Egyszerű számításunk alapján nem lefutott Joe Biden demokrata elnökjelölt számára a választás. Legalábbis jogosan bizakodhat abban, hogy két államban meg tudja fordítani az állást, ami számára a végső győzelmet jelentheti.

Zajlik a szavazatok összeszámlálása az Egyesült Államokban, és a választás még annál is sokkal izgalmasabb, mint azt előzetesen várni lehetett. Azokban az államokban, ahol még nincs véglegesnek tekinthető eredmény, többnyire Donald Trump vezet, ezért ki is kiáltotta magát győztesnek. Látszólag igaza van, hiszen több államban is fölényesnek látszik a győzelme. Ugyanakkor Joe Biden nem ismeri el a verségét, és abban bízik, hogy a levélszavazatok megfordítják az állást. De vajon nem illúzió azt gondolni, hogy a szavazatok jelentős részének összeszámlálása után egy érdemi előnyt le lehet ledolgozni? Általában ez a helyzet, ám az idén a levélszavazatok zömét a demokraták adták fel, mivel Biden erre biztatta a híveit, míg Trump kifejezetten ellenkezett a gyakorlat ellen.

Bár nem minden adat megbízható, kísérletet tettünk egy egyszerű számítás elvégzésére, ami arra keresi a választ, hogy a még nem megszámolt szavazatokban mekkora Biden fölénynek kellene lennie ahhoz, hogy hatásukra forduljon az eredmény. Ehhez a részvételi arányokból és a már megszámolt szavazatokból kiszámoltuk, mennyire becsülik a még nem megszámolt szavazatokat. Majd megnéztük, ebben mekkora Biden fölényt kell érvényesítenünk a győzelméhez. A táblázat utolsó oszlopát érdemes nézni, ami százalékosan fejezi ki a mintában minimálisan szükséges Biden-voksok arányát.

Mint látható 60 és 71 százalék közé esik a még nem számolt szavazatokon belül az a Biden-támogató arány, amivel megfordíthatja az adott állam eredményét. Ha sok levélszavazat van a még meg nem számoltak között (ez eléggé valószínű, talán mind ilyen), akkor ezek az arányok, különösen a 60-62%-os támogatottsági ráta nem tűnik elrugaszkodottnak a valóságtól. Sajnos a választási adatok időnként meglehetősen furcsán ugrálnak, ezért a becslés csak hozzávetőlegesnek tekinthető, de iránymutatásnak jó lehet. Ez alapján indokoltnak látszik, hogy Biden kivárja a levélszavazatok megszámolását.

Amennyiben Michigan és Pennsylvania esetében sikerülne a fordítás (erre mutatkozik a számok alapján a legnagyobb esély), akkor az elnyert elektori helyek számában Biden 281-257 arányban győzne. Ehhez persze az is kell, hogy a még bizonytalan sorsú Nevadát, ahol ő vezet, tényleg behúzza.

