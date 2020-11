Amerikai elnökválasztás 2020: több városban is tüntetések kezdődtek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több amerikai városban is tüntetések indultak november 4-e hajnalán, pedig még közel sem végleges az amerikai elnökválasztás eredménye, ahogy több billegő államban is folyik még a levélszavazatok összesítése. Bár több tüntető is rongált vagy összecsapott a rendőrökkel, általános erőszakhullámról és komolyabb zavargásokról még nem lehet beszélni. Többnyire olyan városokban voltak tüntetések, ahol régóta feszült a hangulat a Black Lives Matter mozgalomhoz köthető demonstrációk miatt.