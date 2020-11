Máris gratulált Trump győzelméhez Magyarország szomszédjának kormányfője, de a Twitter közbelépett

"Minél nagyobb lesz a késedelem és ténytagadás a fősodratú média részéről, annál nagyobb lesz az elnök végső diadala" - tette hozzá, egyben gratulált a Republikánus Pártnak az általa elért "erőteljes eredményhez".

It’s pretty clear that American people have elected ⁦⁩ ⁦⁩ for . More delays and facts denying from , bigger the final triumph for . Congratulations ⁦⁩ for strong results across the ⁦⁩ ⁦ @realDonaldTrump