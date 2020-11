Itt az amerikai elnökválasztás legőrültebb forgatókönyve, amely szerint hetekig nem lesz meg az eredmény

Órákon belül eldőlhet az amerikai elnökválasztás, ehhez csak az kell, hogy Joe Biden megnyerje Pennsylvaniát. Erre nagy az esély, de az biztos, hogy szoros lesz. Ha pedig Donald Trump nyeri meg az államot, akkor egy egészen más helyzet van - bejön egy olyan forgatókönyv, amelynek a végén hetekig nem fogunk tudni győztest hirdetni.

Joe Biden minden jel szerint behúzza Georgiát, és ezzel 269 biztos elektora lesz, az előnye majdnem behozhatatlan, de legalábbis már a döntetlen biztosan meglesz neki. Az államban alig 8 ezer szavazat vár megszámlálásra, nem valószínű, hogy az eddig Bidennek kedvező trend megfordul. A trend Pennsylvaniában is őt segíti, a maradék 170-180 ezer szavazatból így könnyedén ledolgozhatja 18 ezres lemaradását. Ha ez megtörténik, Joe Biden megnyeri az elnökválasztást.

Frissítés: magyar idő szerint 14:51 perckor Biden átvette a vezetést Pennsylvaniában. Biden hivatalosan még nem győzőtt, de Trumpnak nagyon kevés esélye maradt a fordításra.

De mi van, ha Pennsylvaniát behúzza Trump?

Sokan már győztest kiáltanának, de ne feledjük el: Georgia önmagában nem elég Bidennek a győzelemhez, de a biztos döntetlenhez már igen. Felejtsük is most el egy picit a többi államot, és koncentráljunk Pennsylvaniára, ahol alighanem órákon belül végeredményt látunk (mondjuk ezt úgy, hogy már sok ilyen ígéretet hallottunk az elmúlt 4 napon). Pennsylvaniában a levélszavazatok végig Bidennek kedveztek, így azt gondoltuk, hogy akár ebből egy relatíve sima győzelem is lehet. Aztán hirtelen kiderült, hogy nem 500 ezer szavazatra várunk, hanem csak 200 ezerre, az AP és a CNN egyszerre 90%-ról 95%-ra húzta a feldolgozottsági arányt, majd az AP ezt még egy ugrással 97%-ra emelte. A hivatalos adatokból pedig úgy látjuk, hogy 163 ezer szavazatot számolnak. Ez bőven elég Bidennek, ha akkora dominanciája van köztük, mint azt láttuk az eddigi levélszavazatokban, de a legutóbbi nagy csomagban (nagyjából 20 ezer szavazat) már teljesen kiegyenlített volt a két jelöltre leadott voksok aránya.

Egy szó mint száz, Pennsylvania nem teljesen lefutott.

És mi történik akkor, ha Pennsylvaniát és mind a 20 elektorát Trump viszi el? Akkor az állás egyelőre 269 (Biden) lesz 234 (Trump) ellen - ha Bidenhez soroljuk Georgiát. Alaszkát biztosan megszerzi Trump, így a 234 valójában 237. Észak-Karolinában (15 elektor) 1,4%-pont Trump előnye, 94%-os feldolgozottságnál bármi lehet. Mindent figyelembe véve inkább Trump felé billen az egyébként republikánus hagyományokkal rendelkező állam, így azt feltételezhetjük, hogy Trump megszerzi az elektoriat, amikor lezárul a szavazás. Ekkor 252 lenne neki.

Most jön az izgalmas része: éljünk azzal a feltételezéssel, hogy Biden csökkenő előnye elfogy Arizonában is (erre sok esély mutatkozik), akkor Trump megszerzi az államot. 263 elektora lenne. Két lehetőség marad:

Trump elveszi Nevadát Bidentől, ahol jelenleg 0,9%-pont a demokrata előnye, és akkor a választás döntetlen (269-269). Trump elveszíti Nevadát, és Biden nyeri a választást (275-263).

a második esetben elmondhatjuk, hogy Georgia döntötte el az eredményt, ahol Biden nagyjából 1500-2000 szavazattal, 0,03%-pontos különbséggel nyerhet.

Ebben az esetben Trumpnak még jogászi bravúrokra se lenne szüksége, elég lenne a szavazatok újraszámlálását kérnie, és további napokig húzódna el a választás. Ilyen szűk eredménynél akár fordulhat is a kocka. Szinte biztosan nem egyszer számolnák át a szavazatokat - azaz az eredményre heteket kéne várnunk.

Valószínű forgatókönyv? Nem. Lehetetlen? Nem, főleg ezen a választáson nem.

Ha Trump megnyeri Pennsylvániát, készüljünk fel rá lélekben, hogy még napokig nem lesz eredmény (már csak azért is, mert Észak-Karolinába még jövő héten is érkeznek szavazatok), és ha lesz is, azt a másik fél megtámadja. Pennsylvania tényleg döntő fontosságú lehet. Kövesd velünk a fejleményeket percről percre frissülő cikkünkben:

Címlapkép: Getty Images