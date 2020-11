A fógadóirodák szerint Trumpnak már szinte semmi esélye nem maradt

A legtöbb fogadóiroda már egyértelmű Bident győzelmet vetít előre, ami egyáltalán nem véletlen: Joe Biden előnye óriási, ahogy az utolsó szavazatokat összesítik.

Bár a fogadóirodák szorzói nem valós indikátorai a későbbi választási kimenetelnek, de mivel nekik pénzre megy a dolog, érdekes látni, hogyan vélekednek az eseményekről. A választás előtti hónapokban fokozatosan billent át Trumptól Biden felé az esély szerintük - a sikertelen impeachment után, amikor a demokraták nem tudták őt emozdítani a hatalomból, Trump előnye jelentős volt a fogadóirodák szerint (akkor még nem volt ismert, ki lesz a kihívója, de Bident hozták ki esélyesnek a fogadóirodák). Aztán a tavaszi hónakban már fej-fej mellett álltak, a nyári hónapokra pedig fokozatosan átvette a vezetést Biden.

Ősszel már egyértelműen Bident tarották esélyesnek, szeptemberről novemberre pedig az 55-45-ös megoszlás 65-35-re nőtt átlagosan.

Aztán jött a választási nap: az eredményközlés első óráiban Trump behúzta Floridát és Ohiót, és vezetett a legtöbb csatatér-államban. Sokan azt gondolták, lefutott a verseny, a fogadóirodák is - ekkor nagyjából 80-20 volt az állás Trumpnak. Aztán jöttek a levélszavazatok eredményei, amelyek végül átbillentették a verseny állását, most pedig majdnem behozhatatlan lett Biden előnye. A legtöbb fogadóirodánál már nem is lehet fogadni, ahol igen, ilyenek a szorzók:

Trump : 12 ; 9 ; 10 ; 10 ; 8 .

: 12 ; 9 ; 10 ; 10 ; 8 . Biden: 1/50; 1/20; 1/25; 1/25; 1/20.

A fogadóirodák sorrendje: Skybet; William Hill, Betfair, Paddy Power, Boyle Sports.

Az elnökválasztás szombati fejleményeiről itt tudósítunk:

