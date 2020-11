A Volkswagen vezére elárulta, Bident vagy Trumpot látná szívesebben az elnöki székben

A Nokia jó példa arra, hogy ha nem vagy elég gyors, akkor nem fogod túlélni az iparágadban végbemenő változásokat – jelentette ki Herbert Diess. A Volkswagen csoport vezére a Bloombergnek adott interjújában elárulta azt is, hogy a globális stratégiájuk szempontjából szerencsésebb lenne, ha Joe Biden nyerné az amerikai elnökválasztást, de Trumppal is nagyon erős bizalmi kapcsolatot építettek ki.

Herbert Diess beszélt arról is az interjúban, hogy két nagyon fontos átalakulás megy végbe egyszerre a járműiparban: az egyik a hajtásláncé, amely során a gyártás fokozatosan eltolódik a belsőégésű motorok irányából a tisztán elektromos meghajtás felé. Hangsúlyozta, nagyon jól felkészültek erre az átmeneti időszakra. A másik, sokkal nagyon átalakulás során a járművek egyre inkább egy olyan szoftveres megoldássá válnak, amelyek képesek hatalmas mennyiségű adatok összegyűjtésére és a mesterséges intelligencia segítségével azok feldolgozására, értelmezésére annak érdekében, hogy a jövőben még hatékonyabbá váljanak.

A Volkswagen vezére hangsúlyozta, saját rendszerre van szükségük ahhoz, hogy kezelni tudják az autóikat, biztonságba tudhassák őket, összekapcsolhassák a felhővel és onnan minden szükséges információt el tudjanak juttatni a járműveikhez. Kiemelte, a folyamat megvalósításához szükséges összes elemet házon belül kell tudniuk, a saját tulajdonuk kell, hogy legyen. Diess egyben hangsúlyozta, az ezen a területen zajló verseny lesz valószínűleg a legfontosabb az iparágban, amely fordulóponthoz érhet a következő 5-10 évben.

A Volkswagen vezére beszélt arról is, hogy fel akarják venni a versenyt a Teslával és feltett szándékuk, hogy ledolgozzák a két vállalat közötti különbséget, illetve bizonyos területeken le is akarják hagyni az amerikai elektromosautó-gyártót. Itt érdemes megkegyezni, hogy a német cégcsoport több magas rangú vezetője is elismerte korábban, hogy jelentős lemaradásaik vannak a Teslával szemben az elektromos autózásban, a szoftverfejlesztésekben és az önvezető autózásban.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy hatalmas kihívást jelent az iparágnak, de ennek ellenére nem kötnek kompromisszumot, meg fogják valósítani a közép- és hosszú távú terveiket. Ennek megfelelően nőnek majd a beruházásaik a szoftverfejlesztés, az elektromos és önvezető autózás területén.

Diess beszélt arról is, hogy a két amerikai elnökjelölt meghirdetett programjában lényeges különbségek vannak. A demokraták programja sokkal inkább támogatná a Volkswagen globális stratégiáját, az elektromos autózásra történő minél gyorsabb átállást. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az elmúlt években nagyon erős bizalmi kapcsolatot építettek ki a Trump-adminisztrációval, amelynek eredményeként jelentős befektetéseket hajtottak végre az Egyesült Államokban.

