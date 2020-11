Megszólalt Joe Biden győzelme után

Biden rövid Twitter-posztban reagált arra, hogy a pennsylvaniai eredmények alapján behozhatatlan előnyre tett szert és 273 elektor szavazatával rendelkezik, így megnyerte a választást. A demokrata politikus kiemelte, hogy büszke arra, hogy az amerikaiak ők választották következő elnöknek.

Az előttünk álló munka kemény lesz, de egyet ígérhetek: minden amerikai elnöke leszek, akár rám szavazott, akár nem

írta a megválasztott elnök.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8