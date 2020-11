Trump nem tervezi meghívni Bident a Fehér Házba

Donald Trump nem tervezi a következő napokban meghívni Joe Bident a Fehér Házba – értesült a CNN. Ennek azért van jelentősége, mert a választások után hagyomány a jelenlegi és a leendő elnökök találkozója.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A CNN forrásai szerint a következő napokban várhatóan nem kerül majd sor a Trump-Biden találkozóra. Amerikai gyakorlat, hogy a választás után a két elnök az ovális irodában találkoznak, a jelek szerint erre most kicsit többet kell várni a szokásosnál.

Ennek oka az lehet, hogy Trump még nem tekinti lefutottnak a választást, korábban jelezte, hogy jogi csatározásra készül, illetve több államban a szavazatok újraszámolását kérte. Ez pedig az átadás-átvétel folyamatát is lassíthatja. A tervek szerint Bident január 20-án iktatják be az USA elnökévé, addig a maradék nyitott kérdés is eldőlhet.

Szintén a CNN forrásai értesültek úgy, hogy Trump egyhamar nem fogja elismerni a vereségét. Egy másik forrás szerint

Mike Pence jelenlegi republikánus alelnök már azt mérlegeli, hogy elinduljon-e 2024-ben az elnöki székért.

Címlapkép: Getty Images