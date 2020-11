Már Trump felesége és veje is győzködhette az elnököt, hogy ismerje be a vereségét

Már a felesége Melania Trump (fenti képünkön jobbra) és veje Jared Kushner (bal szélen) is beszélt arról Donald Trump amerikai elnökkel sok más belső körhöz tartozó személy mellett, hogy eljött az idő a választási veresége beismeréséhez – írja a CNN belső forrásokra hivatkozva.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Donald Trump azonban egész vasárnap, (most magyar idő szerint este is) számos posztban csak annyit írt a Twitteren, hogy választási csalások történtek, a demokraták korruptak, sok helyen visszásságok történtek, nem lehet még elnököt hirdetni.

A hírtelevízió információi szerint Melania elmondta a férjének a véleményét, ahogy szokta, miszerint be kellene ismernie a vereségét, de közben nyilvánosan ezt természetesen nem mondja. Erre utal egyébként az is, hogy szintén magyar idő szerint vasárnap este Melania is a Twitteréhez nyúlt, és egy posztban csupán azt mondta, hogy

Az amerikai nép megérdemli a tisztességes választásokat. Minden törvényes - nem illegális - szavazatot meg kell számolni. Teljes átláthatósággal kell megvédenünk demokráciánkat.

Érdemes egyébként megjegyezni, hogy George W. Bush korábbi amerikai elnök vasárnap este gratulált Joe Bidennek és Kamala Harrisnek a győzelméhez - tudatta egy közleményben. Azt is hangsúlyozta Bush, hogy az amerikai választási rendszerben bízhatnak az emberek, mert

az fair, az integritása megmaradt és a kimenetele pedig egyértelmű.

Mitt Romney, a 2012-es elnökválasztások republikánus elnökjelölt is bírálta Trumpot a választási csaláskiáltásért egy vasárnapi műsorban, mert azt mondta, hogy erre eddig még egyszerűen nem volt bizonyíték, így ő arra figyelne, hogy a világ egy békés hatalomátadást vár, de ez nem Trump természete.

Egy floridai republikánus képviselőházi tag, Franciy Rooney volt az egyik első vezető republikánus döntéshozó, aki nyilvánosan elismerte Biden győzelmét, és azt szorgalmazta Twitter-üzenetében, hogy minden amerikainak össze kell fognia és támogatnia kell a megválasztott elnököt, Bident.

Trump elnök egyik közeli befolyásos támogatója, Chris Christie szerint be kell bizonyítania a választási csalásokat Trumpnak, ha már ezt állítja.

Ha azért nem ismeri el a vereséget, mert választási csalás volt, akkor mutassa be a bizonyítékokat. Nem hihetünk neki vakon bizonyítékok nélkül.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images