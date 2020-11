Koronavírus: nincs megállás, egyre gyorsabban terjed a járvány a világban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Meredeken emelkedik a globális koronavírus-járványgörbe, az elmúlt héten átlagosan napi 550 ezer fertőzést regisztráltak. A legnagyobb gócpont továbbra is Nyugat-Európa, de néhány ország drasztikus intézkedései már éreztetik a jótékony hatásukat. Ugyanez igaz a régiónkra is: ahol a teljes lezárás mellett döntöttek, ott megállt a gyorsulás, de öszességében Kelet-Közép-Európában továbbra is napról napra új csúcsra szökik a fertőzési adat. A dinamikát illetően a legaggasztóbb helyzetben az Egyesült Államok van: az elnökválasztás hetében naponta közel 110 ezer új esetet találtak a hatóságok, a tendencia meredeken emelkedő. Pandémia-helyzetjelentés néhány grafikonnal és térképpel.