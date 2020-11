Biden is akarja a Brexit-megállapodás, így engednie kell a briteknek - átcsúsznak a jövő hétre a végső tárgyalások

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az már szinte biztos, hogy a korábban kitűzött november 15-i dátumig nem lesz meg az esetleges megállapodás az EU és az Egyesült Királyság között, és egyelőre kétesélyes, hogy a jövő hét első felében összejön-e. Több jel afelé mutat, hogy igen, például az, hogy ma reggel az ír miniszterelnök azt mondta: a minap beszélt Joe Biden megválasztott amerikai elnökkel, aki azt szeretné, ha a brit kormány engedne és végül összejönne a megállapodás az EU-val. Azt is mondta, hogy Boris Johnson brit kormányfő szerinte igenis meg akar állapodni, így már csak a részletekben kell megegyezni. Ezzel együtt azért mind az EU, mind a britek, sőt a gazdaságilag leginkább veszélyben lévő írek vezetője is azt hangoztatja, hogy a megállapodás nélküli forgatókönyvre is fel kell készülni. Tényleg kulcsfontosságú napok előtt állunk.