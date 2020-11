Lemond az egész Brexit kitalálója és Boris Johnson egyik leghűbb szövetségese

Miután szerdán bejelentette lemondását a Boris Johnson brit kormányfő kommunikációs igazgatója, Lee Cain, ma hajnalban azt jelentette a BBC, hogy az egész Brexit-ideológia kitalálója és sokak szerint Johnson „agya”, Dominic Cummings is távozik vezető tanácsadói posztjáról az év végével.

Fontos, hogy a kormányfő két kulcsfontosságú régi szövetségesének távozása (akik anno a 2016-os Vote Leave kampányban is vezető szerepet töltöttek be) elvileg nem az éppen ezekben a napokban véghajrához közelítő Brexit-tárgyalásokkal függ össze, hanem azzal, hogy Johnson új kabinetfőnököt választott a minap és az ezzel kapcsolatos tiltakozás vezetett a két lemondáshoz. Ezzel együtt nyilván a távozások azt is üzenhetik, hogy nem az eredeti (akár no-deal Brexitig fajuló) kilépési úton halad az Egyesült Királyság, hanem egy rendezett válási viszony felé, és ehhez akár a hétvégi amerikai elnökválasztási eredménynek is lehet köze.

Amint ugyanis tegnap megírtuk: Joe Biden megüzente Johnsonéknak, hogy engedjenek a Brexit-tárgyalásokon, azaz megállapodásos kilépés legyen, és ne sérüljön az északír-ír békefolyamat se, mert különben ne számítson gyors kereskedelmi megállapodásra Johnson az Egyesült Államokkal se.

Ez a külső körülmény tehát a véghajrában lévő Brexit-tárgyalásokon is engedményekre kényszeríti a briteket és valószínűleg ez se tetszik a Brexit két régi nagy támogatójának, ez is szerepet játszhat a távozásukban (ahogy az is, hogy mindezt belátva direkt olyan kabinetfőnököt választott Johnson, hogy ez a két régi szövetségesének szúrja a szemét és távozzanak).

Fontos körülmény persze az is, hogy Dominic Cummings elvileg egyébként is csak a Brexit tényleges bekövetkeztéig, azaz idén év végéig szeretett volna szenior tanácsadói posztján maradni - legalábbis most erről beszélt a Reutersnek a brit közlekedési miniszter. Ilyen értelemben tehát az egész Brexit ideológia kitalálója végülis „dolga végeztével” távozik a posztjáról és a kilépés következményeit már a kormányon lévő döntéshozóknak kell kezelnie, akárcsak az éppen tomboló koronavírus-járvány gazdasági következményeit is.

A font egyébként az éjszakai órák óta csak minimálisan erősödött vissza a dollárral szemben Cummings távozásának hírére. Ennek oka az, hogy a no-deal Brexit esélye már egyébként is csökkent az utóbbi napojk fejleményei alapján és már tegnap is voltak róla hírek, hogy közeledhet Cummings lemondása.

