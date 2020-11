Jövő nyárra várja a járványhelyzet csillapodását a vállalat, amelyik kifejlesztette az eddigi legígéretesebb vakcinát

A BioNTech gyógyszeripari vállalat vezetője szerint az új vakcinák már nyárra sokkal jobb járványhelyzetet teremthetnek, jövő télre pedig teljesen visszatérhet az élet a normális kerékvágásba, de ennek az a feltétele, hogy minél többen megkapják a koronavírus elleni oltást.

A BioNtech és a Pfizer gyógyszergyártó csoport e hónap elején bejelentette, hogy közösen kifejlesztett oltóanyaguk hatékonysága az eddigi klinikai próbák és vizsgálatok eredményei alapján meghaladja a 90 százalékot. Ugur Sahin professzor, a BioNtech társalapítója és vezérigazgatója a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai-közéleti magazinműsorának nyilatkozva elmondta: az oltóanyag már akkor is drámai mértékben csökkentené a koronavírus-járvány terjedését, ha 50 százalékos lenne a hatékonysága.

Hozzátette: a próbák során nem jelentkeztek olyan mellékhatások, amelyek miatt szüneteltetni kellett volna az oltóanyag tesztelését. Azok a vizsgálati alanyok, akik egyáltalán valamilyen kellemetlen hatást tapasztaltak, legfeljebb enyhe vagy mérsékelt fájdalmat éreztek néhány napig az oltás beadásának helyén, illetve szintén enyhe vagy mérsékelt, rövid ideig tartó hőemelkedésük volt. A BioNTech vezetője a vasárnapi BBC-műsorban elmondta, hogy

a mostani tél még kemény lesz, az új vakcina ezen a télen még nem gyakorol jelentős hatást a fertőzési számokra.

Kijelentette: ha továbbra is minden jól megy, a vakcinát kifejlesztő két cég az idei év végén, a jövő év elején megkezdi az oltóanyag kiszállítását.

Sahin professzor szerint a cél az, hogy áprilisig több mint 300 millió adag vakcina kerüljön forgalomba, és ennek már lesz érezhető kezdeti hatása a járvány terjedésére. A jövő nyár beköszöntéig viszont már komoly hatás várható, annál is inkább, mivel a nyár egyébként is segíti a járvány terjedésének megfékezését - mondta a BioNtech vezérigazgatója. Hangsúlyozta: mindennél fontosabb, hogy a jövő őszi-téli időszak kezdetéig magas oltottsági arányt lehessen elérni. Sahin professzor közölte: bízik abban, hogy ez megtörténik, különös tekintettel arra, hogy számos más vállalat is fejleszt oltóanyagokat. Kijelentette: mindezek alapján jövő télre az élet visszatérhet a normális kerékvágásba.

Arra a kérdésre, hogy az oltás a beadás után mennyi ideig maradhat hatékony, a BioNtech vezetője azt mondta, hogy ennek megállapítására még vizsgálatokat kell folytatni. Hozzátette azonban: az sem okozhat komoly gondot, ha időről időre, például évenként esetleg meg kell ismételni az oltást, de az is lehet, hogy csak két- vagy ötévente kell újraoltani a lakosságot. Sahin professzor hangsúlyozta azt is, hogy nem tart valószínűnek olyan mértékű mutációt, amely drámai mértékben módosítaná a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 koronavírus szerkezetét.

Boris Johnson brit miniszterelnök legutóbbi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a brit kormány már 40 millió adagot megrendelt a Pfizer-BioNTech oltóanyagból. Johnson szerint Nagy-Britannia ezzel a nemzetközi mezőny első vonalában lesz az egy főre jutó oltóanyag-mennyiséget tekintve, és ha a Pfizer-BioNTech vakcina az összes szigorú biztonsági ellenőrzésen túljut, a brit kormány az állami egészségügyi szolgálat (NHS) vezetésével elkezdi az oltóanyag országos terjesztését. Részletek említése nélkül hozzátette, hogy a kormány további 300 millió adagot rendelt öt más, fejlesztés alatt álló vakcinából.

Címlapkép: Getty Images